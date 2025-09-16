Zdero respaldó el Presupuesto de Milei, defendió el déficit cero y apuntó contra el justicialismo

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, salió este martes a respaldar los lineamientos del Presupuesto 2026 que el presidente Javier Milei presentó por cadena nacional. En un mensaje con fuerte tono político, el mandatario provincial defendió la meta de equilibrio fiscal, pidió que “los recursos que se llevaron, los devuelvan” y apuntó contra el justicialismo por su "vínculo con la corrupción".

En sintonía con la Casa Rosada, Zdero subrayó que comparte el objetivo central del Gobierno libertario: “Creo que apostar al déficit cero, al equilibrio fiscal, pero fundamentalmente a tener mejores resultados hacia el año 2026, es el desafío de todos y cada uno de los argentinos”, afirmó.

El gobernador destacó también la asignación de fondos a áreas sensibles: “Se haya hecho una apuesta a la educación con recursos, a las personas con discapacidad, a los jubilados y a la salud. Considerablemente, creo que es un paso adelante”.

Y agregó: “Nosotros como chaqueños, pero fundamentalmente como argentinos, lo que queremos es que a la Argentina le vaya bien, y en ese contexto, lo que queremos también es que a los chaqueños nos vaya bien”.

Críticas al justicialismo

Más allá de su respaldo a la gestión nacional, Zdero endureció sus críticas a la oposición peronista. “Termina siendo una estafa que en realidad a un sector político se le permite que la corrupción sea como una cuestión natural. Está naturalizado que el justicialismo, en todas las vertientes y en todos los zigzagueos que ha tenido, puede abrazar la corrupción”, disparó.

Y en esa línea reclamó que los recursos que se perdieron durante administraciones anteriores regresen a las arcas públicas: “Los recursos que hoy nos faltan son los recursos que se llevaron. La mejor solución sería que los devuelvan, para poder pagar deudas, terminar viviendas, corregir el déficit y mejorar salarios”.

El mandatario chaqueño remarcó que la inflación sigue siendo la principal amenaza para los sectores más vulnerables: “Yo no creo que haya un solo gobernador que quiera déficit ni inflación. La inflación golpea a los que menos tienen y es el impuesto más duro para los más humildes. Eso es lo que ojalá la Argentina no vuelva a tener nunca más”.

Para graficar, recordó la crisis económica de años anteriores: “El 26 de octubre lo que tenemos que hacer es defender para no volver a ese momento donde la gente en el barrio tenía que debatir si conseguía el paquete de grasa o el de harina. Eso no está pasando y creo que ha sido un paso que se logró con el esfuerzo de todos los chaqueños”.

Presupuesto provincial y mensaje al Congreso

Zdero confirmó además que ya envió a la Legislatura su proyecto de Presupuesto provincial y destacó la llegada de fondos de Nación para la emergencia agropecuaria: “El día jueves hemos recibido 2.500 millones que corresponden a los 5.000 millones de pesos solicitados, de los cuales vamos a destinar a cubrir el seguro multirriesgo para el girasol”.

De cara al debate legislativo sobre los vetos presidenciales, dejó un mensaje a los diputados de su espacio: “Soy un gobernador que respeta todos los poderes del Estado. Los legisladores tienen la responsabilidad y la independencia de votar y de acompañar. Siempre he actuado de esta manera y entiendo la suspicacia que muchas veces hay para confundir en un proceso electoral. Hay que tener conducta para seguir manejándonos de la manera correcta”.