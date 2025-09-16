Nueva encuesta: la diferencia se achica entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria de cara a octubre

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre da cuenta de un achicamiento del margen entre La Libertad Avanza (LLA) y el frente Fuerza Patria (FP) en comparación con los resultados de septiembre, aunque el peronismo continúa prevaleciendo en la intención de voto con 6.3 puntos de diferencia.

Por otro lado, en la comparativa entre los principales líderes del peronismo y LLA, tanto Axel Kicillof como Jorge Taiana tienen más imagen positiva y menos negativa que Javier Milei y Luis Espert, respectivamente.

La encuesta fue realizada por la consultora de opinión pública CB Consultora, dirigida por Cristian Buttié, entre el 8 y 12 de septiembre en el territorio bonaerense, sobre 1027 casos, a través de un cuestionario con preguntas cerradas online.

Encuesta del 8 y 12 de septiembre CB Consultora.

Las intenciones de voto e imágenes positivas de Kicillof, Taiana, Espert y Milei

De acuerdo al resultado global de la provincia, Kicillof tiene un 47.9% de imagen positiva y un 51.3% de imagen negativa. En tanto, Milei tiene un 39.4% de positiva y un 59.6% de negativa. Estos números varían de acuerdo a la sección electoral, en el caso del gobernador bonaerense, tiene mejor imagen en la 1ra (+46,5%) y 3ra sección (+57,3%) pero disminuye en el resto de las secciones (+39,1%). Con el presidente sucede lo contrario, su imagen positiva es menor en la 1ra (+35,8%) y 3ra sección (+33,7%) pero aumenta en el resto (+49,8%).

Con los candidatos a diputados sucede algo distinto. El candidato del FP, Jorge Taiana, tiene un alto grado de desconocimiento (36,8%), que supera a su imagen positiva (32.8%) y negativa (30.4%). En oposición, el referente de la lista libertaria, José Luis Espert, es más conocido (sólo un 10% manifestó que no lo conoce) pero su imagen negativa sobrepasa ampliamente la positiva. Un 57.2% manifestó que tiene una imagen negativa de Espert, mientras que el 32.7% expresó que tiene una imagen positiva de él.

Encuesta del 8 y 12 de septiembre CB Consultora.

En cuanto al escenario electoral para el próximo 16 de octubre, una amplia mayoría del 71.8% aseguró que va a ir a votar y un 10.2% respondió que “es muy probable que vaya a votar”, de confirmarse esos números la participación sería mayor a la de septiembre.

Consultados sobre a qué espacios votarían en las legislativas nacionales, un 41.7% contestó que optará por el FP y un 35,4% sostuvo que elegirá a LLA. Por detrás de las fuerzas mayoritarias, un 6.2% eligió a Provincias Unidas y un 3.1% al Frente de Izquierda.

Encuesta del 8 y 12 de septiembre CB Consultora.

Lo llamativo de los números sobre la intención de voto, es que, tanto en el caso del peronismo como del oficialismo, parece mayor el arrastre de los espacios políticos que el de los candidatos. Cuando a los encuestados se les preguntó “Pensando en las próximas elecciones legislativas, usted ‘seguro votaría’, ‘podría votar’ o ‘nunca votaría’ a … ?”, el 26.6% respondió que seguro votaría a Taiana y el 17.7% que “podría votarlo”.

En el caso de Espert, el 25,7% contestó que seguro lo votaría, mientras que el 11.8% dijo que podría votarlo. El “seguro lo votaría” en ambos casos es menor que quienes confirmaron que votarán al FP o a LLA, aunque eso podría ampliarse, si se logra fidelizar a quienes hoy todavía tienen dudas.

