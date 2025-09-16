El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó el discurso del presidente Javier Milei en cadena nacional sobre el Presupuesto 2026 y lo calificó como "disco rayado". En paralelo, aseguró que el mandatario "viene mintiendo hace mucho".

"Lo que le pasa a Milei es que nos viene mintiendo hace mucho. Lo de recuperarse como una V corta... pedo de buzo, dijo... Lo que se ve es que después de la devaluación hay una caída dramática que todavía persiste que se manifiesta en la caída de la actividad económica, la paralización de la obra pública, la economía está mucho peor, y lejos de haber rebotado, lo que tenemos desde marzo de este año es que dejó de rebotar y empezó a caer", señaló el gobernador bonaerense este lunes en diálogo con Carlos Pagni en Odisea Argentina (LN+).

Kicillof sostuvo que "el problema de Milei es que vendió espejitos de colores en la campaña" y explicó: "Dijo que iba a hacer una política novedosa, porque iba a haber un ajuste y que solo sería para la casta. El ajuste es para los jubilados, los argentinos, las provincias".

"Dijo que iba a dolarizar... mentira... que iba a gobernar con distintas personas... está el mismo staff o buena parte del que estuvo en el gobierno de Macri. 'Con los mismos de siempre no vamos a hacer algo distinto', había dicho... bueno es él y los de siempre. Viene repitiendo lo mismo", cuestionó.

