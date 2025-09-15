Ministro de Kicillof sobre Milei: “Es un presidente constitucional, no un emperador ni un pequeño dictador”

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró que Javier Milei “es un presidente constitucional, no un emperador ni un pequeño dictador” al referirse a los vetos del primer mandatario.

Gustavo Valdés y un duro mensaje al ministro del Interior: "Hay que levantarse de la silla de la Casa Rosada"

Vetos

“El presidente debe respetar lo que decide la mayoría de los diputados y los senadores y lo que le está reclamando la opinión pública”, sostuvo el funcionario.



“Tiene que escuchar lo que ha dicho el domingo pasado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque no deja de ser un plebiscito sobre las políticas del Gobierno Nacional”, agregó en una conferencia de prensa difundida por NA.



Y luego enfatizó: “A los bonaerenses no nos gustan esas políticas de ajuste, de motosierra, de no respeto a la Constitución ni tampoco nos gustan las formas con las que que se hacen esas políticas, de permanentes agresiones y de ataques sobre los sectores más vulnerables”.

Además señaló que el presidente “fue elegido por el pueblo argentino” y “tiene que respetar las leyes del Congreso”.

Zdero se reunió con Milei en medio de la tensión por el veto a la ley de ATN

Apoyo

El ministro respaldó que los legisladores en la sesión del próximo miércoles, donde se debatirán los vetos de Milei, “puedan revalidar la vigencia” de las leyes de Emergencia en Pediatría, la del reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias y la de Financiamiento Universitario.