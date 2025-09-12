Zdero se reunió con Milei en medio de la tensión por el veto a la ley de ATN

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, se reunió este viernes con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, donde expuso los principales desafíos económicos y financieros de la provincia, además de reclamar el impulso de proyectos estratégicos. El encuentro se produjo tras la flamante mesa federal, que tuvo su primera reunión este jueves con los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo, y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

“Me reuní con el presidente Javier Milei para plantear temas vinculados a la situación económica y financiera de la provincia, como así también de proyectos que necesitamos para seguir ordenando y abrazar el crecimiento y el desarrollo de todos”, expresó Zdero tras el encuentro. El mandatario chaqueño subrayó que la administración provincial prioriza salud, educación, seguridad y obra pública, y que cada gestión en Buenos Aires busca “respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños”.

En la reunión se avanzó sobre la ejecución del Segundo Acueducto, una obra clave que beneficiará a más de 600.000 chaqueños. También se discutió la articulación de acciones conjuntas con los sectores productivos. “El camino es trabajar codo a codo, con responsabilidad y transparencia, porque los chaqueños necesitan que estemos unidos en el objetivo de sacar la provincia adelante”, señaló Zdero.

La apertura de esta mesa federal coincidió con la asunción de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior, acompañado por Guillermo Francos y Luis Caputo. La iniciativa busca recomponer la relación con las provincias tras semanas de tensión por el veto presidencial a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que generó malestar en varios distritos que reclaman más fondos.

Contexto político

El chaqueño fue el primer gobernador del NEA convocado por el Ejecutivo nacional en este esquema, lo que lo posiciona como un interlocutor clave para la región. En la Casa Rosada destacan que, además de su peso institucional, su rol cobra relevancia electoral de cara a los comicios legislativos de octubre.

El Gobierno nacional pretende, con esta dinámica de encuentros segmentados, consolidar alianzas con mandatarios afines, evitando grandes cumbres y privilegiando agendas específicas por provincia. Aunque no hay fecha confirmada para una nueva convocatoria, se espera la participación de otros gobernadores en los próximos días.

La estrategia oficial, sin embargo, enfrenta obstáculos: el veto a la ley de reparto de ATN, sumado a los recientes rechazos a la suba de fondos universitarios y a la emergencia pediátrica, aparece como un nuevo obstáculo en el vínculo con las provincias.