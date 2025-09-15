Los recortes presupuestarios y los recientes vetos presidenciales marcaron un nuevo capítulo de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores del Hospital Garrahan, junto con los docentes de las universidades públicas. A causa de ello, este miércoles por la tarde se realizará la tercera Marcha Federal por la Universidad, Ciencia y Salud Pública, que irá desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, en apoyo a la Emergencia Pediátrica, el Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A partir de una reunión con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) —el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci—, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, los representantes de las instituciones coincidieron en que coincida con la sesión de la Cámara de Diputados, donde se tratarán nuevamente las leyes cuestionadas por el Ejecutivo.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), su secretaria general, Norma Lezana, calificó al presidente Milei como “enemigo de las infancias” y afirmó que “abrió una caja de Pandora” al vetar las normas. Por su parte, padres y familiares de pacientes del hospital señalaron en un comunicado que “durante las últimas semanas nos organizamos para contar lo que significa para nuestras hijas e hijos. Necesitamos que siga funcionando tal como hasta ahora, ya que es el pilar de toda la salud pediátrica”.

La movilización se producirá después de una intensa jornada de protestas que comenzó el viernes 12 por la mañana. A lo largo del fin de semana, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD) inició un paro activo que se extendió hasta el domingo, con clases públicas, cortes de calle, volanteadas y aplausos en defensa de la educación.

A la hora de explicar la movilización, Laura Carboni, secretaria general del sindicato docente, dijo a PERFIL: “Nos vamos a movilizar en Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo, y una parte de nosotros va a ir a Plaza Houssay, porque desde allí sale toda la columna de la universidad pública”. Sobre la expectativa de la marcha, agregó: “Tengo muchas expectativas por la movilización, en que la gente se sienta conmovida y acompañe nuestro reclamo y el del Garrahan".

"Desde ya, no confío —como sí lo hacen otros sectores— en los diputados, porque ya tenemos la experiencia del año pasado: la ley se aprobó y luego salió vetada por algunos que originalmente habían votado a favor y después cambiaron su postura para ser premiados por el gobierno”, aseguró Carboni.

Los universitarios y los trabajadores del Garrahan marcharán juntos contra los vetos el miércoles 17 de septiembre

La situación del oficialismo, según fuentes del sector, “está débil, en crisis interna y sin apoyo popular suficiente para aplicar el ajuste que pretendía. Aún así, mantiene conversaciones con algunos gobernadores, sobre todo los más afines”. Para los sindicatos y la comunidad educativa, la movilización busca enviar un mensaje claro: los diputados indecisos no pueden confiar en un diálogo que hace tiempo no existe, cuando las paritarias permanecen suspendidas hace un año.

El CONICET también exige más presupuesto para ciencia y tecnología

La Ley de Emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación llega al debate en la Cámara de Diputados, acompañando al Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. Así lo afirmó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, quien señaló “Estamos solicitando a los diputados y diputadas que incluyan un artículo que estipule que el destino prioritario del aumento presupuestario debe ser la recomposición de salarios y ‘estipendios’ del personal de todos los organismos”.

Además, agregó el secretario general adjunto del organismo Gonzalo Sanz Cerbino a PERFIL: “También debe garantizar la restitución de los cupos de becas e ingresos, el avance de las altas pendientes a las carreras de CONICET y el restablecimiento de los mecanismos de financiamiento de la actividad científica”.

La organización inició un diálogo con distintos bloques legislativos para exigir la aprobación de la ley, que prevé un aumento en el presupuesto para el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación conforme a la normativa vigente, como la Ley de Financiamiento, que el Ejecutivo está incumpliendo. Al igual que el rechazo a los vetos, su aprobación representaría un paso para, según el dirigente, “detener la expulsión de personal que está desangrando nuestros organismos y desfinanciándolos” y “recomponer el funcionamiento de otros organismos como el INTA y el INTI”.

A esta situación se suma el impacto en los salarios: “Todos los trabajadores del sistema perdieron un tercio de su poder adquisitivo; se traslada a los recortes en becas e ingresos a las carreras de investigación científica y al personal de apoyo del CONICET, y a la falta total de financiamiento de la actividad científica”. De hecho, se produjeron despidos y expulsiones, y aumentan las renuncias porque “en estas condiciones no se puede seguir trabajando”.

El día del veto, el Gobierno redujo las transferencias a las universidades

Respecto a la ley, el dirigente sindical principal remarcó: “Solicitamos que, al tratarse este miércoles en Diputados, se incluya un artículo que establezca que el destino prioritario del aumento presupuestario —en caso de aprobarse la ley— deberá destinarse a recomponer los salarios, los mecanismos de financiamiento del sistema científico y tecnológico". "A restituir también los cupos de becas e ingresos a las carreras que fueron recortados con el ajuste”.

