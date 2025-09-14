Los universitarios y los trabajadores del Garrahan marcharán juntos contra los vetos el miércoles 17 de septiembre

Los trabajadores del Hospital Garrahan y docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles por la tarde una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en protesta por los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Además, la medida se concretará el mismo día en que la Cámara de Diputados tratará las normas anuladas por el Ejecutivo, tal como habían acordado en un encuentro previo.

Por ese motivo hubo una reunión a la que asistieron las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presidente Oscar Alpa y el vicepresidente Franco Bartolacci, quienes dialogaron con los profesionales del Garrahan sobre la tercera Marcha Federal Universitaria. Durante el encuentro, también estuvieron presentes el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, y el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, quienes detallaron la situación presupuestaria actual y las medidas que consideran necesarias para el futuro.

Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT), su secretaria general, Norma Lezana, afirmó a la agencia Noticias Argentinas que Milei “abrió una caja de Pandora” al vetar las leyes. Además, agregó: “El pueblo ya lo vetó en las urnas y ahora, con estos atropellos autoritarios contra la salud y la universidad pública, lo único que hace es volver a provocar una reacción. El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”.

Los docentes y estudiantes universitarios ya habían realizado una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en protesta por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La anterior movilización, respaldada por gremios como ATE y APyT, incluyó un paro de actividades y un ruidazo a las 20 horas. Allí, denunciaron un desfinanciamiento del sistema de salud infantil y exigieron una respuesta del Gobierno.

Los vetos presidenciales marcaron un nuevo capítulo de conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de la salud y la educación pública, en un escenario de recortes presupuestarios que afectan a ambos sectores. A causa de ello, miles de personas se movilizaron, alzando banderas y pancartas con mensajes como “El hospi no se toca” y “Abajo los vetos”.

Ambas leyes buscaban atender sectores clave del sistema público: la de Emergencia Pediátrica fortalecía los recursos hospitalarios y recomponía los ingresos del personal de salud infantil, mientras que la de Financiamiento Universitario actualizaba por inflación los fondos para las universidades nacionales y ordenaba la reapertura de las paritarias del sector.

De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas incrementarían de manera desproporcionada el gasto público y afectarían la estabilidad macroeconómica, con perjuicios para los sectores más vulnerables. Así el texto oficial, anuncia que una expansión del gasto sin respaldo real “derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.

Así anunciaron la segunda marcha conjunta en apoyo al Hospital Garrahan y universidades públicas

Las instituciones ya sumaron fuerzas en una intensa jornada de protestas que arrancó el viernes por la mañana. Ante este escenario, los médicos del Hospital Garrahan iniciaron un paro que se extenderá hasta este domingo a las 19 horas, en rechazo al veto presidencial a la ley de Emergencia Pediátrica, exigiendo atención, recursos y respaldo inmediato.

A su vez, la protesta se trasladará desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, acompañada por docentes de universidades públicas que realizan un paro nacional tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA detallaron que se sumaron a la movilización del Garrahan, reforzando la jornada de reclamos.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados acordó convocar a sesión especial para el miércoles 17 de septiembre, donde se tratarán los vetos. Con ese anuncio, la comunidad universitaria confirmó la realización de una nueva Marcha Federal, para exigir a los legisladores que frenen las medidas del Ejecutivo:

Los gremios del Hospital Garrahan, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil y Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), afirmaron que la movilización responde al impacto de los vetos sobre los trabajadores y la operación del hospital. Denunciaron que la institución atraviesa un clima de desamparo, con fuga de personal y reducción de recursos esenciales, lo que pone en riesgo la atención pediátrica de alta complejidad.

Adicionalmente, el Secretario General de ATE Nacional Rodolfo Aguiar sostuvo: “No se puede ajustar sobre la Salud y la Educación. Recortes de esta naturaleza configuran un accionar criminal. Avanzamos hacia una Argentina en la que sólo los que tengan plata se podrán curar y estudiar, y los que no, morirán”. De hecho, “el autoritarismo creciente del Gobierno es peligroso. Es inadmisible que pretendan incumplir con las leyes emanadas del Congreso. Tenemos que volver a poner por encima de todo a la Constitución Nacional”, advirtió el dirigente sindical sobre la jornada.

El día del veto, el Gobierno redujo transferencias a las universidades

Respecto a la protesta, se complementará con un Paro Nacional de Salud convocado para este miércoles 17, con movilización frente al Congreso, para exigir que se rechacen los vetos a la Ley de Emergencia Sanitaria de Salud Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario. Según Aguiar, estas normas contemplan recomposición salarial, aumento presupuestario para hospitales y universidades, y continuidad de residencias y formación de profesionales.

