En el discurso con el que presentó el Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei buscó al menos no alterar más el ánimo de los inversores que esperan inquietos los resultados de las elecciones de octubre. En medio de una fuerte demanda de divisas, el énfasis en el superávit o equilibrio fiscal fue bien recibido por los mercados, pero previsible: nadie en la City porteña o Nueva York captó alguna señal del cambio, esperada en un esquema cambiario que, aseguran, no da para más. Hay una fuerte expectativa en la apertura de este lunes, pronóstico previsible hasta las urnas y un largo plazo que, hasta ahora, quedó en las promesas.

La primera reacción será la de los mercados. Según coinciden las fuentes consultadas por PERFIL a solo algunas horas del anuncio presidencial, el mensaje y la primera lectura del proyecto no provocarán grandes cambios en el agitado humor de los inversores de las últimas semanas, que descuentan un cambio de régimen cambiario recién para después de octubre.

“El tono fue menos agresivo. Aceptó que ciertos sectores, como jubilados, universidades, necesitan un giro”, consideró el fundador de Adcap Grupo Financiero, Javier Timerman, quien también destacó la “búsqueda de consensos”, pero aclaró: “Para esas cosas son más importantes los hechos que los dichos”. El socio de Delphos Investment, Santiago López Alfaro, sumó: “Pareció más componedor. Está difícil el Congreso en este momento, puede que tranquilice un poco”.

Las reservas del Banco Central perforaron los US$ 40.000 millones y crece la incertidumbre en el mercado

Este lunes el dólar cerró en $1.467 para el segmento mayorista luego de haberse acercado al techo de la banda, en $1.472. Pero el Banco Central se guardó una orden de USD 100 millones para intervenir y la oferta privada lo mantuvo por debajo del límite superior. El martes será el test para ver si algún agente del mercado presiona a la autoridad monetaria para que saque a la luz los USD 22.000 millones que el director del Central, Federico Furiase, dijo que tiene en sus arcas.

El proyecto de Presupuesto ratificó el sistema de las bandas. Y, por lo bajo, en la City cuestionaron el presunto poder de fuego que dice tener el BCRA y hasta compararon el anuncio con el “comprá, campeón” del ministro Luis Caputo. La lógica es: “Si tenés tantos dólares para intervenir, entonces el tipo de cambio no puede estar más bajo que ahora”, puntualizó un agente de Bolsa. Este lunes, las reservas brutas perforaron los USD 40.000 millones.

Volatilidad y sobresaltos hasta octubre

La volatilidad y presión sobre el tipo de cambio continuará al menos hasta las elecciones de octubre, estiman en la City, porque el sistema de bandas cambiarias tendrá vida al menos hasta ese entonces. Esa es la premisa que compraron los mercados. “Si no hay más dólares, ¿de dónde van a salir? Al presidente le importa más tener razón que tener éxito”, consideró un trader con oficinas en Buenos Aires y Wall Street respecto de la demanda de divisas en este período. Esa misma voz planteó que los mercados en realidad quieren “ver un cambio”, al igual que “la gente”. “Me parece que esto está muy lejos aún”, indicó a este medio.

Las 10 claves económicas del proyecto de ley de Presupuesto 2026 que anunció Milei

El 2026 ideal de Javier Milei

Hay señales que buscó dar el jefe de Estado en su mensaje grabado que, para los mercados, quedan en promesas. “El equilibrio fiscal es bueno, habló de darle más partidas a sectores que hoy están quejándose y cambiaría desde lo social, pero el año que viene”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

El Presupuesto contempla para fines del 2025 un dólar que caiga hasta los $1.325 y una inflación de 24,5%. Para que eso ocurra, el nivel general de precios promedio de los últimos cuatro meses del año deberá ser inferior a 1,1% mientras que el tipo de cambio mayorista debería ceder 9,6% desde los niveles en los que cerró este lunes.

Tensión en el círculo rojo: entre el respaldo ideológico y las dudas del crecimiento económico

El Gobierno apunta a que sus ingresos antes del pago de la deuda (superávit primario) sean del 1,5% del PBI. Para conseguirlo, planea aumentar tanto la recaudación total (a un 15,6% del PBI) como el gasto operativo del Estado (a un 14,1%). Este objetivo es un poco más bajo que la meta original para 2025 y también es inferior a la cifra que había proyectado el FMI.

En términos de balanza comercial, proyectó un déficit del saldo de USD 5.751 millones el año entrante, más que duplicando el saldo negativo de USD 2.447 millones que anticipan para este año. La principal razón es la fuerte aceleración de las importaciones que crecerían un 31% en 2025 y sumarían un 12% más en 2026.

El Gobierno insiste con los dólares de abajo del colchón

Federico Filippini, economista jefe de Adcap, resaltó: “El ajuste continuará concentrándose en infraestructura y gastos operativos del Estado, aunque se prevén aumentos de 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, un incremento real de 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en las pensiones por discapacidad, sujeto a las auditorías correspondientes. Todos estos aumentos dependen de los supuestos macroeconómicos incluidos en el mensaje”.

“En materia tributaria, el plan propone simplificación impositiva, el principio de “presunción de inocencia fiscal” y una simplificación del impuesto a las ganancias”, indicó. En este punto, el Gobierno insiste con un tema que quedó frío en medio de los vaivenes electorales: los dólares de abajo del colchón que hasta ahora, no vieron la luz.

AM/ML