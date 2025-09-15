Las reservas del Banco Central perforaron los US$ 40.000 millones y crece la incertidumbre en el mercado

En un contexto de aumento del dólar y el riesgo país, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron una caída de más de US$ 400 millones y quedaron por debajo de los US$ 40.000 millones. En paralelo, crece la incertidumbre por el pago de la deuda que vence a comienzos de 2026.

De acuerdo al informe diario presentado por el BCRA, las tenencias en moneda extranjera cerraron en US$ 39.848 millones. El mercado sigue muy de cerca esta variable, ya que de ella depende la capacidad de repago de los compromisos financieros por parte del gobierno de Javier Milei.

Poder de fuego: cuántos dólares tiene el Gobierno para evitar una corrida cambiaria

Las reservas perforaron los US$ 40.000 millones

En esta oportunidad, la contracción diaria de US$ 461 millones estuvo vinculada al pago de vencimientos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por unos US$ 394 millones.

Por otra parte, vencían US$ 35 millones con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA); US$ 6 millones con el Banco Europeo de Inversiones (EIB); US$ 2 millones con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID); y un millón de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El analista de Grupo IEB, Nicolás Cappella, remarcó que el retroceso de los bonos en dólares de hasta 6% en la primera rueda de la semana exhibe que "al mercado le preocupa que con este nivel de riesgo país, no se puede acceder a los mercados".

"Por lo tanto, habrá que pagar los vencimientos efectivo. Atento a ello, cada dólar cuenta. Razón por la cual, no se queda del todo cómodo con la idea de que el BCRA use mucha munición para defender la banda. La realidad es que hay un gran componente político en los precios y hasta las elecciones no se disipará", evaluó el especialista.

Más allá de que el dólar mayorista se elevó a $1.467 y rozó el techo de la banda cambiaria, hoy ubicado en $1.472, también se registró un fuerte incremento de casi 9% en el riesgo país. El indicador elaborado por JP Morgan cerró en 1.140 puntos básicos, el mayor nivel en desde octubre de 2024.

Dudas en el mercado

El comportamiento de índice está directamente vinculado al desempeño de los bonos soberanos de la Argentina. A lo largo de la jornada, los títulos cayeron hasta 6%. Bajo la óptica de diversos analistas financieros, este comportamiento cristaliza las dudas de los inversores en la posibilidad de pagar o refinanciar la deuda pública.

En enero de 2026 vencen unos US$ 4.000 millones en concepto de Bonares y Globales y el mercado empieza a poner en tela de juicio la capacidad del oficialismo para regresar a los mercados internacionales y voluntarios de deuda, que se encuentran clausurados para el país desde 2018.

De cumplirse ese escenario, el ministro de Economía, Luis Caputo, se vería obligado a pagar los compromisos en efectivo. Por lo tanto, requerirá dólares contantes y sonantes, aunque la incógnita es de dónde saldrán. Con el tipo de cambio presionando al alza, no se descarta que el equipo económico tenga que sacrificar parte de sus divisas para contener al billete verde, lo que le restaría divisas para cumplir los bonistas.

"En un escenario de estrés en la plaza local y con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, el uso de reservas escasas para sostener el esquema cambiario no favorece al pricing de los bonos en dólares. En este contexto, resultará clave seguir de cerca la evolución del tipo de cambio y la postura que adopte el Banco Central esta semana", explicó un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En medio de la inestabilidad financiera, las arcas del Tesoro muestran un saldo cercano a los US$ 1.100 millones, tras haber destinado cerca de US$ 500 millones entre martes y viernes de la semana previa a las elecciones bonaerenses con el objetivo de contener la cotización en la antesala de los comicios.

Actualmente, el Tesoro dispone poco más de US$ 1.100 millones, un monto que prácticamente coincide con lo que debe desembolsar en concepto de vencimientos hasta fin de año. En paralelo, el Banco Central tiene alrededor de US$ 19.000 millones líquidos dentro de la franja superior, aunque de ese total sólo US$ 7.000 millones son de disponibilidad propia, según expertos en la materia.

MFN