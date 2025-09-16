Presupuesto 2026: Empiria advierte sobre metas poco realistas y desafíos de financiamiento

El proyecto de Presupuesto 2026 llega en un contexto complejo: tras dos años sin que el Congreso aprobara las iniciativas del Ejecutivo, la nueva propuesta aparece en medio de tensiones políticas y financieras previas a las elecciones. Según la consultora Empiria, el Gobierno apuesta a una negociación más pragmática para garantizar consensos, aunque el debate no escapará a la lógica del intercambio de apoyos políticos a cambio de fondos para las provincias.

El oficialismo buscará mostrar flexibilidad en un escenario sin mayoría parlamentaria. Sin embargo, la consultora advierte que difícilmente el tratamiento avance antes de diciembre, cuando cambie la composición legislativa y el Gobierno pueda contar con más respaldo propio.

Proyecciones macroeconómicas: optimismo excesivo

Empiria cuestiona el “ilusionismo macroeconómico” de las proyecciones oficiales. Mientras el Ejecutivo prevé un crecimiento del PBI del 5,4% en 2025, la consultora estima apenas 3,7%, señalando que las cifras oficiales requieren un repunte económico mensual “imposible” en la segunda mitad del año.

Lo mismo ocurre con las metas para 2026: el Gobierno proyecta un PBI de +5% y un tipo de cambio de $1.423 a fin de año, frente a los $1.836 que estima Empiria. También resulta optimista la previsión de una inflación promedio del 13,9%, frente al 24,1% de la consultora.

Plan fiscal: sin nuevos ajustes y con metas menores al FMI

El proyecto contempla un resultado fiscal primario del 1,5% del PBI, similar al de 2025 pero por debajo del 2,2% acordado con el FMI. Según Empiria, el margen fiscal se apoya en un crecimiento de los ingresos del 6% real, impulsados principalmente por combustibles, importaciones y Ganancias.

En materia de gasto, el Ejecutivo prevé leves incrementos en seguridad social, salud y educación, mientras que los subsidios se reducirían en 0,2 puntos del PBI. Los intereses de la deuda se mantendrían en torno al 1,2%, un nivel bajo en términos históricos, aunque con la salvedad de que gran parte de los compromisos en pesos son capitalizables y no figuran en el déficit.

Dudas sobre el financiamiento 2026

El mayor desafío aparece en el frente financiero. El Gobierno necesita cubrir vencimientos por USD 18.000 millones en dólares y unos 128 billones de pesos (11,2% del PBI) durante 2026, pero sigue sin acceso al crédito voluntario internacional.

Empiria advierte que la estrategia oficial se basa en seguir utilizando deuda interna en pesos capitalizable, lo que le permite mostrar un resultado financiero superavitario en las cuentas públicas, aunque a costa de acumular obligaciones futuras.

Un presupuesto con señales políticas y riesgos económicos

El informe concluye que el Presupuesto 2026 busca más una señal política que un anclaje macroeconómico realista. Si bien el Gobierno promete continuidad en el sendero fiscal, las proyecciones de crecimiento, inflación y tipo de cambio lucen difíciles de sostener. El acceso al financiamiento externo y la dinámica electoral serán factores clave para determinar si las metas oficiales logran sostenerse o terminan diluyéndose en la práctica.