“No es Milei”: la definición del círculo rojo sobre la forma de expresarse durante la Cadena Nacional

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y analizó la reacción del empresariado tras la Cadena Nacional del presidente Javier Milei, los apoyos iniciales y las críticas que ya se multiplican en torno a la falta de un plan productivo y el déficit comercial proyectado.

“Es interesante ir seccionando y particionando este discurso, novedoso para muchos, y ahí nos metemos con el impacto en el círculo rojo. En principio lo que dicen es, bueno, no hubo insultos”, señaló Ariel Maciel.

El círculo rojo analizó la forma de expresarse de Javier Milei

Asimismo, resumió la primera reacción de los empresarios: “Dicen, no hubo insultos, y eso es muy bueno, pero al mismo tiempo me dicen, no es Milei, ese que está llamando o que está poniendo las mismas condiciones, pero con otro tono, no es Milei”.

Maciel planteó que el cambio de estilo generó expectativas pero también escepticismo: “Arranca la nueva noche con un mercado presionando sobre la banda del dólar, y esto generó bastantes expectativas, pero al mismo tiempo hizo que muchos empresarios y entidades dijeran, no vamos a decir nada porque es tarde. Quienes sí salieron a hablar, por ejemplo, nada para sorprendernos, Mario Grinman mostró un fuerte respaldo al déficit cero y a las cuentas ordenadas”.

La inquietud del campo

A su vez, destacó que, “la Sociedad Rural Argentina también respaldó, pero habló de obra pública, algo que ayer el Presidente Milei insistió con el tema de las privatizaciones o de las concesiones en términos de obras”.

Sin embargo, el periodista recordó que, “los productores están reclamando constantemente por obras públicas vinculadas con la infraestructura y logística, eso está generando cierta tensión en sectores que lo acompañaban fuerte hasta el momento, algunos que venían dudando, pero que anoche empezaron a mostrar impaciencia directamente con el Presidente por esta lógica del largo plazo”.