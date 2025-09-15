El análisis en 'QR!': el presupuesto para 2026 proyecta una inflación anual de 10,1% y un dólar a 1.423 pesos

Durante la presentación en cadena nacional del presupuesto 2026 hecha este lunes por la noche, el presidente Javier Milei anticipó que la inflación proyectada para el año próximo es de 10,1%, mientras que en diciembre de ese año el dólar oficial tendría un valor de 1.423 pesos. En el piso de "QR!", la diputada nacional Cecilia Moreau (Unión por la Patria) cuestionó la falta de definiciones concretas en torno del anuncio y criticó el cálculo de la inflación que utiliza el Gobierno.

En su intervención transmitida por televisión a las 21, Milei buscó relanzar su narrativa política y defender el equilibrio fiscal como condición indispensable para el crecimiento económico. El presidente prometió que, sostenimiento del superávit mediante, Argentina podría crecer entre un 5% y 8% anual durante las próximas décadas. También reconoció el costo social del ajuste, aunque insistió en que “lo peor ya pasó” y pidió paciencia para que los resultados lleguen al bolsillo de los argentinos.

Moreau comparó pasajes del discurso con frases históricas pronunciada por otros mandatarios —e incluso por Milei mismo en distintas oportunidades desde diciembre 2023— tales como “hay que pasar el invierno” y cuestionó que el libertario repitiera por cuarta vez la idea de que “lo peor ya pasó” sin presentar novedades específicas que lo demuestren. “Quiero leer la letra chica del presupuesto. El año pasado ni siquiera permitieron su debate en el Congreso de la Nación”, recordó la diputada.

La legisladora advirtió además que el ministro Luis “Toto” Caputo nunca asistió al Parlamento a explicar los lineamientos económicos, y reclamó que esta vez el Gobierno respete el proceso institucional. Uno de los puntos más debatidos fue cómo mide la inflación el Gobierno y cómo proyecta dicha variable en el presupuesto 2026. Moreau sostuvo que el oficialismo mantiene discrecionalidad en el manejo de partidas porque evita que se discuta a fondo. “Gobernar sin presupuesto les viene bien porque sostienen la discrecionalidad en las partidas”, remarcó.

Para la diputada, la discusión presupuestaria debería incluir la participación de todos los bloques, gobernadores y funcionarios, algo que –según recordó– solía ocurrir en contextos de "mayor normalidad institucional". Consultada sobre si el discurso mostró algún giro político, Moreau respondió: “No gritó ‘¡Viva la libertad, carajo!’, lo que demuestra que quizás ese tono ya no paga en las encuestas. Pero en el fondo no cambió nada: sigue anclado en un país irreal, lejos de la realidad de jubilados, trabajadores y sectores que hoy la pasan mal”, aseguró.

Sesión clave en el Congreso con movilización contra los vetos de Milei a la educación y la salud pública

La diputada también alertó sobre la existencia de una “crisis social, económica e institucional” y cuestionó la actitud del Gobierno frente a leyes sancionadas en el Congreso cuya reglamentación es demorada por el Ejecutivo, como es el caso de la emergencia en discapacidad.

Este miércoles se espera una sesión clave en el Congreso de la Nación donde se tratarán vetos presidenciales vinculados a financiamiento universitario y salud pediátrica. Moreau advirtió que el oficialismo podría intentar negociar votos a cambio de transferencia de fondos a provincias. “Es fundamental que los diputados que votaron esas leyes mantengan su posición. No se trata únicamente de un debate económico, sino de garantizar la democracia y la división de poderes”, concluyó.

