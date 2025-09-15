"Lo peor ya pasó": la frase de Milei que había utilizado Macri antes de la crisis del dólar en 2018

En su presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei señaló que "lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos".

El 1 de marzo de 2018, el entonces presidente Mauricio Macri también dijo ante la Asamblea Legislativa: “Lo peor ya pasó y ahora vienen los años que empezamos a crecer. En estos dos primeros años construimos la base para que la Argentina cambie para siempre”.

Días más tarde, comenzó una crisis con el tipo de cambio que derivó en un aumento de la inflación. El valor de la divisa estadounidense pasó de costar $19,90 en marzo a $20,55 en abril.

El 25 de abril de 2018, el Banco Central de la República Argentina debió vender US$ 1.471 millones en el mercado cambiario para lograr contener la divisa.

El 7 de junio de 2018, cuando el dólar ya costaba $25,36, el Gobierno dio los detalles del acuerdo "stand by" con el FMI, que iba a ser de US$ 50.000 millones.

El 14 de junio renunció el presidente del Banco Central, Federico Sturzengger (actual ministro de Desregulación y Transformación), con el dólar costando $28,40. El reemplazante fue Luis Caputo (actual ministro de Economía), quien a su vez tuvo que dejar el cargo el 25 de septiembre, con el valor $38,88 por dólar.

Tras tocar el techo de los $40, el dólar terminó el año costando $36,80 con un aumento interanual de 100%, mientras que la inflación ascendió a 47,6%.

