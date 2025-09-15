Experto en mercados financieros afirmó que, “en periodos pre-electorales la tendencia a dolarizar es muy fuerte”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, pasó por Canal E y analizó la dinámica del dólar mayorista, las reservas del Banco Central y el impacto de la baja de tasas en la economía y el mercado financiero.

Sobre el inicio de la rueda cambiaria, Gustavo Quintana explicó: “Todavía no se opera, las puntas están muy abiertas, hay una gran dispersión, vale 1.450 el comprador, 1.468 el vendedor, pero no hay operaciones todavía en el mercado, así que hay que esperar un rato a que se acomoden los precios y se empiece a operar. Por el momento, absoluta calma”.

Cuál es la postura del mercado

Asimismo, señaló que, “la postura vendedora más que la del viernes. La postura compradora está abajo del cierre del viernes. Yo creo que va a demorar un poco en estos días, siempre en el comienzo de la rueda, la materialización de operaciones se demora un poco, se opera con cierta prudencia y bueno, hay que esperar hasta que se acomoden mejor las posturas”.

El anuncio oficial de contar con reservas disponibles para intervenir busca frenar la corrida. Quintana opinó: “Daría la sensación que sí, que tiene, por lo menos por lo anunciado, tiene con qué atender la necesidad del mercado. Se ha visto un mercado muy poco fluido en las últimas semanas, producto de la tensión cambiaria que desembocó en una mayor demanda de divisas. Entonces esto, bueno, realimenta la demanda y configura un escenario comprador en el mercado, que siempre pasa eso, así que bueno, hay que esperar a que el mercado se acomode”.

La postura de intervención en el proceso electoral

En cuanto a la promesa de mantener el dólar hasta las elecciones, sostuvo: “Bueno, en 1.472 hasta las elecciones no, porque la punta vendedora de intervención en octubre cambia, no en 1.472. Entonces, 1.472 sería lo que resta de septiembre”.

Sobre la misma línea, el operador agregó un dato histórico: “Seguramente veremos en qué nivel se acomoda este tipo de cambio, sobre todo en un periodo pre-electoral, con Argentina siempre históricamente ha sido lo mismo, en periodos pre-electorales la tendencia a dolarizar es muy fuerte, los precios de los dólares siempre han subido en esos periodos. Si se fijan en lo que ha pasado históricamente en cada oportunidad de elección, ha pasado siempre lo mismo”.

Con respecto a cómo intervendrá el Banco Central, explicó: “No lo sé todavía porque es inédito para ellos intervenir en estas condiciones, pero desde el punto de vista práctico, tiene varias opciones. La primera es poner importantes bloques de oferta en ese nivel de precio y el que quiera tomarlos vaya tomando. La otra opción es que el Central permanezca oculto en el mercado, y cuando aparezca un bid en la pantalla en 1.472 lo agrega y sistemáticamente haga lo mismo con todos los bids que aparezcan en ese nivel”.