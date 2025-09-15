Tras la cadena nacional, Milei viaja a Paraguay para encuentros con políticos y empresarios

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche a Paraguay, horas después de la emisión de su mensaje por cadena nacional sobre el proyecto de Presupuesto para el año 2026.

El presidente partirá a las 23:00 de este lunes en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Asunción donde arribará aproximadamente a las 00:30 horas del martes.

El 16 de septiembre, Milei pronunciará un discurso en el acto de apertura de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que se celebra desde este lunes en el Hotel Sheraton de Asunción y nuclea a las principales figuras de derecha internacional.

Javier Milei con Manuel Adorni, José Luis Espert y Nicolás Caputo antes de la grabación de la cadena nacional este 15 de septiembre.

A las 12.30 del martes, Milei será recibido en privado por el presidente paraguayo, Santiago Peña, en un encuentro que incluirá un almuerzo.

Se trata de la segunda visita a Asunción luego del viaje de abril de este año, oportunidad en la que Milei aprovechó para concretar una reunión, en la que destacó la afinidad ideológica y la gestión de Peña.

En aquella oportunidad, almorzó en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno, desde donde sostuvo que Paraguay logro aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica” lo que atraía inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, afirmó.

Si bien ambas naciones manifestaron la necesidad de profundizar la relación bilateral, se espera que el bloque del Mercosur también integre el temario del tercer encuentro entre los dos mandatarios.

Peña también figura entre los oradores del evento ultraconservador que se realizará por primera vez en Paraguay, cuyas entradas oscilan entre los 100 dólares los tickets generales, y los 5 mil dólares, los premium.

A las 8:30 hs, Javier Milei disertará sobre "Tecnología y Crecimiento". en el Foro de Emprendedores Industriales del Paraguay (FEIP), del que participarán unos 1.500 jóvenes emprendedores.

El miércoles 17 de septiembre a las 10:15 hs, Javier Milei pronunciará otro discurso en una Sesión de Honor del Congreso Nacional Paraguayo frente a los legisladores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

La convocatoria legislativa fue formalizada a través de una resolución firmada por el titular del Senado paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, quien convocó a una reunión conjunta de ambas cámaras en la sala de sesiones del Congreso. Tras el acto, Milei regresará a Buenos Aires.

