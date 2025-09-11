La Libertad Estalla en suelo bonaerense: el enojo del puntero Ramón “El Nene” Vera con el armador Sebastián Pareja

La Libertad Avanza está a punto de estallar en territorio bonaerense. La derrota electoral expuso la interna entre Santiago Caputo con Sebastián Pareja, el hombre designado por Karina Milei y los Menem para armar las listas. Pero esa es tan solo una de las peleas: Ramón “El Nene” Vera también está furioso con Pareja. Se mantiene en silencio, pero sus allegados aseguran que, por estos días, trabaja para conseguir una foto de entre 30 y 50 concejales de la Primera Sección Electoral con el objetivo enviar un mensaje (¿una advertencia?) a la Nación.

“La única fuerza política que fusila a sus propios soldados es La Libertad Avanza”, dicen en el entorno del puntero de Moreno. A pesar de no ser una cara conocida a nivel nacional, es diputado en la provincia y fue un coordinador clave del armado en el Conurbano. La militancia digital que responde a Caputo hizo responsable a Pareja por haber perdido las elecciones del 7 de septiembre y apuntaron todos los cañones contra “El Nene” Vera por la presencia de barrabravas en el acto de Moreno -el distrito donde se mueve el dirigente- y por su pasado peronista.

En el entorno de Vera niegan que haya movilizado barrabravas y no ocultan su pasado peronista. Pero lo que más les molesta es que el dirigente haya quedado asociado con Pareja. “El enfrentamiento es total y absoluto. Hubo una pelea descomunal”, contaron.

¿El motivo? En este grupo dicen que Pareja es nombró candidatos “impresentables”, que la comunicación de la campaña fue equivocada y que el armador no entiende cómo hacer política en la provincia de Buenos Aires. Sostienen que esta interna no es menor y que a Vera lo acompañan dirigentes importantes de la Primera Sección Electoral como Oscar Liberman, uno de los pocos candidatos que tuvo un buen resultado en Bahía Blanca. En la lista incluyen a Daniel Mollo, Eduardo Luis Gianfrancesco, Ariel Diwan, Hugo Equiza y Leonardo Benítez, entre otros.

El enojo de Vera lleva tiempo. De hecho, según esta versión, cuando se armó la mesa provincial de cara a las elecciones sugirió que Liberman tuviera una silla. El dirigente había tenido una buena performance en 2023 y la construcción local del partido era sólida. No lo escucharon y en ese lugar sentaron a Maximiliano Bondarenko.

El lunes posterior al cierre de listas, Vera publicó una foto en sus historias de Instagram con la leyenda “Roma no paga traidores”. Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan, replicó la imagen esta semana para patalear contra la dupla. Sin embargo, en el entorno del dirigente dicen que los caputistas están confundidos. “Ese mensaje de ‘El Nene’ fue dirigido contra Sebastián”, es la versión. Cuesta saber si es la verdad o si ahora, en pleno enfrentamiento territorial, es un intento de conseguir aliados contra el armador.

“El Nene” y los suyos evalúan cómo seguir y hasta ensayan nombres para definir al grupo. Una de las opciones es “Liberalismo popinular”, un concepto con el que quieren demostrar que solo ellos conocen cómo es hacer política en el Conurbano y la provincia. Por ahora, y solo por ahora, niegan que se produzca una fuga de dirigentes al mejor estilo Carlos Kikuchi 2023. Pero sí quieren enviar un mensaje a Nación.

Vera militó para el kirchnerismo, para Sergio Massa y también para Cambiemos. Su giro libertario comenzó en 2021. Había fallecido su madre, y su hija, Andrea, estaba a punto de independizarse, por lo que decidió organizar un viaje familiar a Europa. Cuando estaban en Mónaco, la joven le planteó que tenía pensado irse de Argentina apenas terminara la universidad. Su esposa se largó a llorar y el dirigente intentó buscar algo para frenar su decisión. “Hay alguien que a mí me entusiasma, pero a vos no te gusta”, le dijo Andrea en referencia a Javier Milei.

La frase fue suficiente para que Vera buscara al economista y le ofreciera sus servicios. Estaba alejado de la política. En 2019 había sido precandidato a intendente por el Frente de Todos y perdió en la interna. Para el incipiente armado de Milei, tener a una persona con capacidad de movilización al mejor estilo peronista no era poca cosa. El economista le dio la bienvenida y le dijo que tenía que hablar con Pareja.

En 2023 Vera llegó a la Legislatura bonaerense. Todavía en ese momento estaba conforme, sobre todo con Santiago Caputo y su tropa. De hecho, vio con buenos ojos que le ofrecieran la presidencia del bloque a Agustín Romo. Su grupo ahora da por descontado que el joven sea apartado y pone fichas en Liberman: “¿Cómo te parás si en tu territorio sacaste el segundo peor resultado frente al único que hizo una buena diferencia?”, se preguntaron.

La hija de Vera, Andrea, es candidata a diputada nacional y la carrera a octubre ya comenzó. Los ánimos están caldeados, pero hay una señal que puede indicar que todavía este grupo tiene intención de recomponer: nadie dice nada malo de Karina Milei. A cada pregunta, se esquiva y se apunta contra Pareja. Es la interna de la interna de un partido en el que cada vez es más evidente que nadie puede confiar en nadie.

