El excomisario inspector de la Policía Bonaerense y diputado provincial electo por La Libertad Avanza (LLA) en la Tercera Sección electoral, Maximiliano Bondarenko, atribuyó la derrota en las elecciones bonaerenses al programa económico del gobierno de Javier Milei. A pocas horas de los comicios, el legislador ensayó una autocrítica: “Creo que todo tiene que ver [con el revés electoral]. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes”.

El peronismo, liderado por Verónica Magario, obtuvo el 46% de los votos, a la vez que la lista del libertario alcanzó 28%, con más de 800 mil sufragios. A más de un millón seiscientos mil votos, Fuerza Patria evidenció la magnitud del retroceso de La Libertad Avanza en la Tercera Sección, un bastión histórico del PJ.

A diferencia de Milei, Bondarenko señaló en una entrevista radial que la victoria no se explica solo por el peso del ‘aparato’ o errores políticos, sino también por el impacto de la situación económica en la decisión del electorado.

Según los resultados oficiales con casi el 100% de mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo alrededor del 33,7% de los votos, quedando en segundo lugar detrás de la alianza opositora Fuerza Patria, que consolidó cerca del 47,2%

El también exconcejal de Juntos por el Cambio en Florencio Varela advirtió: “Hay un camino en el que nos estamos equivocando” y subrayó la necesidad de rever y reflexionar sobre las decisiones políticas tomadas en los últimos dos años. Además, reclamó escuchar el reclamo de la sociedad: “El que sabe y tiene la batuta es el ciudadano, no la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que empezar a escuchar”.

Sobre la economía, Bondarenko añadió, en declaraciones a CNN Radio esta mañana: “Nuestro presidente dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste y los argentinos lo siguen bancando. Pero claramente hay señales que nos indican que debemos abrir los ojos y revisar algunas decisiones”.

Las declaraciones del diputado libertario intensificaron la interna dentro del Gobierno nacional. Ante esta situación, Daniel Parisini, el militante de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo y conocido en redes sociales como "Gordo Dan", salió al cruce: “Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina”, escribió en sus redes sociales.

Aprovechando el traspié, Parisini también apuntó contra el presidente de la coalición en la provincia, Sebastián Pareja, y los Menem, quienes mantienen tensiones con los ‘celestiales’ que responden a Caputo. Sumó sus palabras a un video de la entrevista que dio esta mañana el excomisario, subrayando: ‘Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, sobre todo, que no cree en el Presidente Milei’.

Durante su ataque, el militante libertario no se limitó a Bondarenko, sino que también apuntó directamente al armado provincial de Pareja, a quien responsabilizó implícitamente por la selección de candidatos que, según él, no muestran lealtad al presidente.

