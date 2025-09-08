Elecciones 2025 en La Matanza: el peronismo ganó con el 56% y sacó 28 puntos a LLA-PRO

Con Verónica Magario y Fernando Espinoza al frente de la lista, el peronismo arrasó en La Matanza en las elecciones legislativas bonaerenses 2025. El espacio obtuvo el 56% de los votos, en una jornada en la que la participación alcanzó el 65% del padrón.

La diferencia con sus principales rivales fue abrumadora: la alianza conformada por La Libertad Avanza y el PRO apenas consiguió el 28% de los sufragios, quedando muy lejos de la fuerza oficialista en el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires.

El resultado confirmó lo que anticipaban las bocas de urna y los relevamientos de las mesas testigo, que desde temprano marcaron una tendencia favorable al peronismo. En el búnker local, Magario y Espinoza celebraron junto a la militancia un nuevo respaldo de los votantes matanceros, reafirmando el peso electoral que históricamente conserva el distrito en la política bonaerense.