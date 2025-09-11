Mientras Javier Milei veta, Karina sale de campaña

Mientras el presidente Javier Milei se dispone a firmar su tercer veto en pocas horas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reaparecerá esta tarde en Tucumán. Será en el lanzamiento de campaña de sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre y un respaldo fuerte al cuestionado Martín Menem. El presidente de la Cámara de Diputados va a acompañar a Karina en medio de todos los cuestionamientos que recibe después del cachetazo bonaerense.

Milei vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, que implica más fondos para el Garrahan

Milei ya firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica, que le daba aire a la crítica situación del Hospital Garrahan. Y en las próximas horas también vetará la ley de redistribución automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una iniciativa que fue impulsada por los 24 gobernadores.



Con la firma de Javier Milei, el Gobierno ratifica su decisión de usar el poder de veto como herramienta central para frenar iniciativas que considera contrarias a su plan de ajuste.



Uno de los miembros de la mesa política del Presidente fue tajante al ser consultado por los vetos presidenciales: “No negociamos con una pistola arriba de la mesa”, sentenció el funcionario, empoderado en las últimas horas por el Presidente. Otro colaborador del Presidente, al salir de una de las varias reuniones que surcaron la Casa Rosada esta semana, aseguró que “primero se veta y después se negocia”. El rumbo que marcó el Presidente parece claro en ese sentido.

El gesto no es neutro. Supone, en los hechos, un endurecimiento de la relación con el Parlamento y con las provincias, que esperaban oxígeno financiero para enfrentar la caída de la recaudación. El veto a los ATN, en particular, deja al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, con la tarea más ingrata: tender puentes con gobernadores que recibirán la noticia como una declaración de guerra. Desde su despacho, el nuevo funcionario deberá hacer equilibrio entre la línea dura presidencial y la necesidad de sostener algún canal de diálogo con los mandatarios provinciales.

La Jefa de campaña

En simultáneo, Karina Milei eligió Tucumán para desplegar una postal de campaña. La secretaria general de la Presidencia, la arquitecta del armado libertario y “madre” de la derrota bonaerense, encabezará un acto con dirigentes locales con impronta proselitista. Su desembarco en el norte, en territorio históricamente dominado por el peronismo, fue leído como un gesto de construcción federal y como la confirmación de que la hermana del Presidente no dejará su rol protagónico en el armado nacional.

La semana se completa con la mirada puesta en el exterior. Tras suspender su viaje a España, Javier Milei retomará su agenda internacional con un destino cercano: Paraguay. El martes se reunirá en Asunción con Santiago Peña, su gran aliado político en la región, y se dará un gusto: va a participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).