Lejos de Madrid, Milei saludó a VOX en video: "Tuve que quedarme para defender con uñas y dientes mi gestión"

El plan que tenía el presidente Javier Milei de viajar a la convención de los ultraderechistas de VOX en Madrid no pudo cumplirse. Primero el tema de los audios complicó a LLA, luego llegó el durísimo impacto de la derrota ante Fuerza Patria en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Ese combo hizo que el viaje a Madrid se suspendiera, y así este domingo Milei participó a la distancia de ese acto de VOX en Madrid, cita a la que envió un video con saludos y algunas pocas opiniones.

"Tuve que quedarme para defender con uñas y dientes mi gestión", afirmó el presidente argentino en ese mensaje grabado, ocasión en la que también homenajeó al activista estadounidense Charlie Kirk, quien fue asesinado recientemente durante una charla en la Universidad del Valle de Utah.

"Charlie fue brutalmente asesinado a sangre frío por un intolerante, un simpatizante de la organización terrorista Antifa, pero lamentablemente este hecho solo fue una prueba gráfica más de lo que es verdaderamente la izquierda en su estado puro, odio y resentimiento", expresó.

Sobre el asesinato del militante de ultraderecha, cercano a Donald Trump, añadió: "Nos quitaron un guerrero ejemplar en el campo de batalla de las ideas. Paradójicamente, este atentado fue perpetrado y celebrado por los mismos que nos acusan de violentos a nosotros, que lo único que hacemos es expresar con vehemencia la veracidad de nuestro argumentos".

Milei dio las condolencias a la familia y señaló que Kirk, a quien definió como un "mártir de la libertad" y "una persona intachablemente pacífica", era reconocido por "su forma de confrontar, mediante el debate público, las mentiras de los socialistas".

Charlie Kirk

"Este trágico asesinato no debe ser un motivo para claudicar en la batalla cultural, porque las personas que servimos a la causa noble y justa de la libertad de nuestras naciones solo somos meros instrumentos que contribuirán a hacerla posible. Por cada uno de nosotros que bajen, aparecerán nuevos divulgadores para sucedernos", amplió.

Tras hablar del crimen del referente trumpista baleado en el cuello, el mandatario apuntó duramente contra la izquierda internacional y, sumando al mensaje al líder de VOX, Santiago Abascal, agregó: "Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos".

Milei canceló su viaje a España para enfocarse en la gestión de gobierno

"El verdadero problema lo tiene la izquierda, que en su intento por colectivizar cada aspecto de nuestras vidas, también nos quieren decir qué pensar", concluyó delante de la audiencia española que participó del acto del partido político español de ideología ultraconservadora.

El mensaje del presidente libertario debió ser transmitido a distancia tras la cancelación del viaje oficial, una decisión que tomó en busca de defender "con uñas y dientes" la gestión de su gobierno, la cual se ha visto golpeada durante el último tiempo por la derrota en los comicios bonaerenses y otras polémicas, como las acusaciones de coimas y corrupción que involucran a su hermana y otros funcionarois.

AS/HB