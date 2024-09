“El Foro de Madrid significa que los buenos estamos organizados. Y los buenos somos los que defendemos la libertad en todos los órdenes, la vida desde el vientre materno y la democracia de verdad… para que no sea robada por ningún ente global”. Santiago Abascal, el presidente del partido Vox y de Fundación Disenso, marcó el tono que iba a tener la primera jornada del III Encuentro Regional del Foro Madrid Río de La Plata.

El dirigente español llegó al auditorio del Palacio Libertad (ex CCK) alrededor de las 10 junto a Javier Milei, se abrazó con el presidente argentino, subió al escenario y le agradeció frente al público su presencia. No es menor. Hoy fue la primera vez que un jefe de Estado participa de la inauguración de este foro de ultraderecha y conservador creado en 2020 con el objetivo de enfrentar las ideas del Foro de Sao Pablo.

El presidente hoy introdujo una novedad: utilizó el concepto “partido del Estado” como sinónimo de “casta”

Milei fue uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid, el puntapié para la conformación de este espacio, cuyos máximos referentes repiten que “los valores de Occidente están en peligro” por culpa de la izquierda. Tal es la advertencia que hacen que, al menos en esta jornada, la idea de que ellos (los “buenos”) están librando una guerra atravesó el discurso de prácticamente todos los oradores. Las referencias bélicas fueron una constante y el presidente argentino habló de “una causa por la que vale la pena dejar la vida”.

En palabras de Abascal, los “malos” son los “narcos, los que suben impuestos, los que confiscan propiedades, los que prohíben la libertad de pensamiento, de educación y de empresas, los que imponen la agenda globalista "woke", la Agenda 2030 y la dictadura climática”. Unos minutos después, sumó a “los carteles de los soviets, el Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo y cualquier cosa que quieran denominar socialismo del siglo XXI”.

Santiago Abascal definió a Javier Milei como "un líder global"

Conociendo el Foro de Madrid

El primero en tomar la palabra fue el eurodiputado y presidente de Fundación Disenso, Jorge Martín Frías, quien subrayó que Milei “es un faro de la libertad”. El triunfo del economista y su protagonismo internacional entusiasmó a todos los presentes. Fuera del auditorio, un grupo de militantes explicaba que una de las demostraciones del éxito de La Libertad Avanza es que su líder “es recibido con las puertas abiertas en todo el mundo”. Abascal, de hecho, lo definió como “un líder global”.

Fuera del Palacio Libertad, antes de las 8.30 de la mañana se había formado una larga fila. La entrada era gratuita, pero se debía adquirir antes a través de un sitio web. Los protocolos de ingreso, que incluían cacheros, y el outfit empresarial de los asistentes le dio a la jornada una impronta de gran evento internacional. Sin embargo, muchos no sabían bien a dónde habían ido.

“Me enteré ayer porque lo mandaron en un grupo de WhatsApp de La Libertad Avanza”, dijo un joven sub 25 que milita en La Libertad Avanza. “Yo no sabía ni que existía este foro”, contó otro que pertenece al bullrichismo porteño. “Muchos de los que están acá son chicos y chicas que trabajan como asesores o con algún dirigente”, contó un referente libertario.

Hubo una “ponencia magistral” (según los organizadores) del vocero presidencial, Manuel Adorni

El evento comenzó alrededor de las 10 y el auditorio principal del CCK estuvo medianamente lleno hasta el corte en el horario del almuerzo. Después, la cantidad de participantes bajó considerablemente.

Luego de las palabras de Frías y Abascal llegó el turno de Milei. Lo siguió un panel sobre la situación en Venzuela; una “ponencia magistral” (según los organizadores) del vocero presidencial, Manuel Adorni; y al final una mesa sobre los diez meses de gestión libertaria en la que expusieron el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; el diputado nacional Santiago Santurio; y el director de Casa Argentina en París, Santiago Muzzio.

Al regreso del corte, se presentó el ministro de Defensa, Luis Petri, y mantuvo una conversación con el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura de Estados Unidos, Joseph Humire. Luego llegó el turno los paneles “La derrota política y cultural de la izquierda” (con Andrés Martínez, encargado para América Latina de The Heritage Foundation; Alejandro Chaufan, director internacional del Instituto Acton; y Vajk Farkas, director de la oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales); “Los enemigos comunes de Israel e Iberoamérica” (con el “Tata” Yofre, director de la Escuela Nacional de Inteligencia; Mark Klugmann, exfuncionario de la Casa Blanca; Mario Noya; periodista español; y Ernesto Araujo, ex ministro de Relaciones Exteriores); “Lawfare: el instrumento de la izquierda para resquebrajar el Estado de Derecho” (con Hernán Cadavid, representante colombiano; Mike Gonzñalez, escritor e investigador de The Heritage Foundation; Gustavo Leite, senador paraguayo; y Tanieli Telles, abogada brasileña). Por último, la jornada cerró con otra ponencia magistral llamada “Cómo ganará Occidente -otra vez-", de Andrew Olivastro, CAO de The Heritage Foundation.

Los dirigentes que pasaron este jueves por el Encuentro pivotearon entre el análisis de la situación internacional y la descripción de la realidad Argentina. A pesar de que en algunos espacios como La Libertad Avanza surgen discusiones acera de cómo pueden convivir liberales y conservadores en un mismo espacio, acá no quedaron dudas: la mayoría de los oradores reivindicó el conservadurismo.

Más todavía, Frías habló de Abascal como “el líder mundial del movimiento conservador y patriótico”.

Milei, la esperanza conservadora

En su discurso Milei hizo referencia a sus conceptos de cabecera: dijo que el surgimiento del capitalismo fue clave en la disminución de la pobreza, repitió la idea de que los países “más libres” crecen más que los reprimidos y recuperó la Argentina de 1889 y el granero del mundo. Son frases que el presidente repite textualmente hace años.

Sin embargo, hoy introdujo una novedad: utilizó el concepto “El partido del Estado” como sinónimo de “casta”. Después de que la palabra se convirtiera en una especie de marca personal, parece que decidió hacer un cambio discursivo. ¿Habrá cansado la palabra casta?

Milei también aprovechó la ocasión para dirigirse a los suyos y, de alguna forma, meterse en el barro. “Quiero hablarles a quienes integran La Libertad Avanza: el partido del Estado está organizado. La única forma de presentar batalla es con organización y disciplina. No podemos darnos el lujo de las peleas”, dijo después de semanas de una feroz interna partidaria.

"No podemos darnos el lujo de las peleas”, dijo Milei después de semanas de una feroz interna partidaria.

La consigna “lealtad y organización” llega después de semanas de una interna salvaje. Cuando terminó su discurso, un dirigente propio lo interpretó: “Hubo un llamado al orden porque lo que viene pasando es anárquico”.

Como siempre, habló de “las fuerzas que vienen del cielo” y de la necesidad de tener fe. La defensa de la familia, de los valores religiosos y de la propiedad atravesaron toda la jornada. En el diagnóstico global, a pesar de los triunfos electorales que viene cosechando la ultraderecha, en el Foro Internacional de Madrid se habló de forma constante de la amenaza permanente que supone la izquierda y, frente a su avance, Milei les resulta un “faro”, en palabras de Frías.

Nadie escatimó en utilizar la palabra “terrorismo”. La situación en Medio Oriente no pasó desapercibida. Petri, por ejemplo, celebró que Argentina haya reconocido a Hamas como organización terrorista y aseguró que “el ministro de Defensa anterior celebró un convenio con los rusos un tiempo antes de la invasión de Ucrania. Nos estaban llevando a la guerra como aliados de Rusia”, sostuvo.

"Cuando Milei sale a hablar al mundo nos sale a poner al primer nivel”, dijo el nuevo secretario de Culto y Civilización

El presidente argentino, para todos, se presenta en este mundo como una alternativa concreta. De hecho, Sotelo contó la razón del llamativo cambio de nombre de la secretaría de Culto, que ahora se llama secretaría de Culto y Civilización: “Cuando Milei sale a hablar al mundo nos sale a poner al primer nivel, nos pone en la lupa”, dijo y agregó que “hoy Argentina tiene muchísimo para exportar al mundo”.

La función de Sotelo será más amplia que el vínculo con los cultos: “El presidente se plantó firme en Davos y dijo que la Agenda 2030 es mala para los países y nos encargó la enorme tarea de plantarnos ante el mundo y decir ‘esto que dicen no es correcto, no es de sentido común’”. En los pocos días que lleva de gestión, ya se quejó por las sugerencias de un documento que les envió la ONU: “¿Cómo puede ser que tengamos que fortalecer a un organismo que nadie votó cuando deberíamos fortalecer la soberanía?”, se preguntó.

En la misma línea conservadora, pero con un poco menos de cuidados para hablar, Muzzio cuestionó las políticas de género con un comentario que el auditorio celebró con risas y aplausos: “Observo que cuando uno tiene un problema sigue habiendo ginecólogo y urólogo”.

Chaufen fue otro de los que volvió sobre los valores tradicionales que defiende este sector. “¿Qué trata de destruir el marxismo? La familia y la propiedad privada. Por eso para mí es un tema central”, dijo. Más tarde contó que en Estados Unidos la reacción contra todo lo que denominan "woke" es visible: “Los jóvenes varones están volviendo a la Iglesia”, aseguró y se alegró con que se esté transformando la imagen de los religiosos.

La obsesión con el periodismo y X en Brasil

No podía faltar, por supuesto, la agresión a la prensa. Milei hizo nueve menciones sobre los “periodistas ensobrados”, “periodistas pauteros” y demás. El argumento es siempre el mismo: que no la ven, que son parte de la casta o que quieren cuidar sus negocios. Pero en esta jornada apareció un elemento de actualidad en el debate: el bloqueo judicial de X en Brasil.

Adorni se detuvo en el tema: “Limitar las redes sociales es limitar un derecho humano fundamental”, subrayó. Dijo que Brasil está copiando el ejemplo de países como China y que el problema del socialismo es con la libertad.

Lilia Lemoine en el auditorio del CCK

Abascal también había hecho un comentario al respecto: “X ha sido cancelada por un juez que persigue a los opositores y le quitó a los brasileños la posibilidad de seguir informándose. Y un comisario europeo también amenazó a la red social X para todos aquellos que quieren informarse con libertad. Kamala Harris dijo que se han terminado los privilegios” se quejó y agregó: “La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho, señora Harris”.

La discusión entre estas compañías y los Estados nacionales es una de los grandes debates del corto plazo, en el Foro de Madrid lo saben y ya tomaron posición.

Los aliados de la región

La situación en Venezuela tuvo un panel propio y una buena cantidad de venezolanos se acercaron para escuchar a los oradores. Aunque eran muchos y se hicieron notar, la comunidad que más llamó la atención fue la brasileña. Una decena de personas llegó a primera hora para registrarse con remeras con la leyenda “Liberdade para os presos politicos de 8 de janeiro”, banderas y camperas de Brasil.

El grupo llegó con ganas de conversar con la prensa y de tender puentes con la dirigencia. Contaron que se encuentran en pleno proceso administrativo para obtener asilo permanente de Argentina. Todos tienen causas abiertas en su país por haber participado de los levantamientos contra el gobierno de Lula da Silva.

La comunidad que más llamó la atención en el Foro fue la brasileña

“Liberdade para os presos politicos de 8 de janeiro”, el reclamo de quienes esperan recibir asilo en Argentina

“Queremos que conozcan nuestra historia”, contó una joven fuera del auditorio. Cuando algunos de sus compañeros reconocieron entre los presentes a Fernando Cerimedo, el ex consultor de Jair Bolsonaro, lo abrazaron y se pusieron a cantar contra Lula da Silva.

Los “buenos” terminaron su primer día en el Foro de Madrid envalentonados con que un presidente haya inaugurado el espacio. Están convencidos de que en Argentina los “malos” están débiles.

