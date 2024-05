Abascal, defensa de Milei y ataque a Sánchez: "Usted no es el rey ni su mujer una figura institucional"

El líder del partido español Vox, Santiago Abascal, cuestionó al presidente español Pedro Sánchez en una acalorada defensa de Javier Milei ante el Congreso de los Diputados en Madrid. Defendió al mandatario argentino diciendo que no es necesario no se disculpe con Sánchez "porque no es el rey ni su mujer una figura institucional".

El derechista Abascal le preguntó a Sánchez "hasta dónde llevará el ataque diplomático contra Argentina para defender a su consorte", queriendo saber si el Ejecutivo va a expulsar al embajador argentino en España, va a romper relaciones con el país latinoamericano o "va a declararle la guerra".

Los viajes de Milei: una diputada radical pidió información sobre sus gastos en España para saber si violó la Ley de Ética Pública

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gobierno español anunció el martes la retirada de la embajadora de España en Argentina por la crisis diplomática abierta con Buenos Aires después de que Milei llamara "corrupta" a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, en el marco de la convención de Vox Europa Viva 24, a donde acudió como invitado estrella.

Las relaciones entre Madrid y Buenos Aires ya se habían enrarecido semanas antes por unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusó al argentino de "ingerir sustancias".

Abascal centró gran parte de su intervención en el Congreso español en reprochar a Sánchez las decisiones tomadas en relación a Argentina, que insistió en calificar de "operación de manual" que lleva a cabo "al dictado de 'kirchneristas', el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo" porque es su "títere".

Así, recordó que el gobierno del PSEO "insultó" a Milei llamándole "drogadicto, fascista y loco" y que el mandatario argentino únicamente está "respondiendo" a los ataques. Pero, "lo novedoso" para Abascal es que Sánchez, "actuando como un autócrata y poniendo las instituciones a su servicio", dejó a los españoles que viven en Argentina sin embajador, "una decisión por la que pasará a la Historia.

Milei confirmó que viajará de nuevo a España y acusó a Pedro Sánchez de sufrir "complejo de inferioridad"

"¿Hasta dónde va a llevar su ataque diplomático para defender a su consorte si no le piden perdón? ¿Han retirado al embajador? ¿Le han vuelto a decir que no le van a pedir perdón? ¿Va a expulsar usted al embajador de Argentina? ¿Va a romper relaciones diplomáticas con Argentina? ¿O va a declarar usted la guerra argentina? ¿Dónde se va a parar usted? ¿Nos lo puede decir? ¿Cuál es su límite?", lanzó Abascal.

A continuación, defendió Milei no se disculpe con Sánchez "porque no es el rey ni su mujer una figura institucional".

Por otra parte, Abascal acusó al gobierno de haber "coaccionado y no se sabe si sobornado", "usando la Oficina Económica de Moncloa", a empresas españolas que rechazaron las declaraciones de Milei , después de reunirse con el mandatario argentino en el marco de su visita a Madrid. En esta línea, también lo acusó de pedir a las empresas "coaccionar para que actúen" contra Vox.

Abascal aludió a la investigación judicial en curso sobre las actividades de Begoña Gómez y recriminó a Sánchez haberse ido a reflexionar cinco días para meditar sobre su continuidad al frente del Ejecutivo tras conocerse la apertura de la investigación y haber vuelto "lloriqueando como una plañidera, de una manera inaceptable".

Este miércoles, Pedro Sánchez dijo que su esposa es "una profesional honesta", en respuesta a los dichos de Milei, que la tildó de "corrupta", desatando una crisis diplomática.

Le preguntaron al vocero del gobierno español por los agravios contra Javier Milei y se quedó sin palabras

"Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un gobierno limpio", dijo Sánchez en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

"Estoy seguro de que pronto la justicia archivará estas dos denuncias falsas", porque "lo único que hay es una colección de bulos y difamaciones", dijo Sánchez.

Las dos denuncias a las que aludió Sánchez llevaron a un juez a abrir una investigación a Begoña Gómez como sospechosa de "tráfico de influencias" y "corrupción", por su presunta relación comercial con una empresa que acabó recibiendo ayudas públicas.

El canciller español dijo el gobierno de Sánchez estudiará el viaje de Milei: "No es lo mismo una visita oficial que privada"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, dijo este miércoles en que el gobierno estudiará "en detalle" el viaje que pretende realizar en junio el presidente Javier Milei pero sin aclarar si podría impedir que se produjera.

Preguntado expresamente sobre si el Gobierno podría impedir el viaje, previsto para recibir un premio el próximo 21 de junio, Albares dijo que lo único que sabe de este desplazamiento es por la prensa. "Lo estudiaremos con atención y con detalle", ha comentado.

"No es lo mismo una visita oficial que una privada", ha comentado, ante la insistencia de si el Gobierno se plantea de alguna forma evitar que se produzca el viaje. "No me gusta hacer política ficción", agregó.

Javier Milei lapidó a Pedro Sánchez tras el retiro de su embajadora en Argentina: "Está haciendo un papelón internacional"

Una de las críticas que se han hecho desde el Gobierno a Milei ha sido, además de que hablara como lo hizo en Madrid, que lo hiciera durante lo que se suponía una visita oficial aunque solo participó en un acto de Vox y en un encuentro con empresarios y para la que se pusieron a su disposición tanto la Base Aérea de Torrejón de Ardoz como protección policial pese a que no iba a reunirse ni con el Rey ni con el presidente.

Albares sostuvo que el gobierno español dejó clara su posición desde el domingo, cuando se produjeron las declaraciones de Milei en las que calificó de "corrupta" a la mujer del presidente. "Como gobierno vamos a defender siempre la dignidad de las instituciones españolas", señaló.