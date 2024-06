Un grupo de diputados españoles del partido de Vox protagonizaron una polémica luego de utilizar las palabras “tucumano” y “sudaca” como insulto contra un legislador nacido en la provincia argentina y radicado en el país europeo desde hace años. Las redes sociales hicieron eco de estos comentarios, haciendo estallar los memes y comentarios al respecto.

El hecho sucedió el pasado 30 de mayo cuando en el Congreso de España se debatía la Ley de Amnistía, para aquellas personas que participaron del proceso independentista de Cataluña y tienen una causa activa. Sin embargo, su viralización se dió en las últimas horas luego de que en X (extwitter) compartieran un video de un canal español mencionando la noticia.

El hombre “agraviado” en cuestión es Gerardo Pisarello, quien nació en la provincia de Tucumán, se nacionalizó español y actualmente ocupa una banca en Diputados por el partido de Sumar. Durante la polémica jornada legislativa, el hombre expresó que las “derechas fanatizadas son capaces de encumbrar a personajes desquiciados como (Javier) Milei, a una admiradora de (Benito) Mussolini como (Giorgia) Meloni e incluso a un criminal como (Benjamín) Netanyahu con los cadáveres de los niños y las niñas de Rafah aún calientes…”.

Gerardo Pisarello, el legislador español nacido en Tucumán, Argentina.

Tras su intervención, fue el turno de Santiago Abascal, presidente del partido Vox y cercano al gobierno de Javier Milei, quien aludió al oriundo argentino durante su discurso. “(Pedro Sánchez) se ha unido con todos los enemigos de España, con todos los que quieren que le vaya mal. Como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna que ya arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España”, dijo en referencia a un video de 2015 en el que se lo puede ver a Pisarello intentando reiterar la bandera española del ayuntamiento de Barcelona.

Luego de que Abascal abandonara el recinto, Pisarello le reclamó a la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, sobre los dichos y alegó “alusiones personales”, contemplado en el artículo 71 y 72 del reglamento del Congreso de los Diputados español, por lo que la titular del cuerpo hizo lugar a su solicitud y le otorgó la palabra al hispano-argentino quien recordó que es nieto de republicanos andaluces.

Asimismo, se defendió diciendo que se siente “orgullosamente catalán y latinoamericano”. “Aunque fuese de Senegal o de Donosti le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento”, agregó. Tras ello, la tensión comenzó a escalar en la sesión con comentarios cruzados entre las bancadas de Vox y de Sumar.

Abascal, defensa de Milei y ataque a Sánchez: "Usted no es el rey ni su mujer una figura institucional"

Esto dió puntapié para que se desatara una cantidad de insultos contra el legislador, que hicieron foco en su origen sudamericano. Según el canal español La Sexta, los diputados de Vox, Manuel Zabala y Pedro Hernández, le dijeron a Pisarello “traidor”, “corrupto”, “cobarde”, “calaña”, “tonto”, “sudaca” y “tucumano” en tono despectivo. El alboroto pausó la sesión y Armengol señaló: “Esta falta de educación no lleva a ningún sitio”.

“Tucumano”: estallaron los memes tras los dichos de los diputados de Vox

Tras viralizarse en redes sociales el video de la crónica periodística donde se relata el hecho, los comentarios humorísticos y los memes no tardaron en aparecer e inundaron la reconocida plataforma perteneciente a Elon Musk, X (extwitter).

Entre las reacciones del posteo se podían leer personas que defendían a la provincia argentina: “Cualquiera que haya probado una empanada Tucumán, sabe que Tucumano es un cumplido”; “Tucumano no es un insulto. Menos de alguien que no se bancaría un sándwich de milanesa con picante”. Mientras otros usuarios señalaron: “Bueno, todos ellos son Gallegos”; “Porteño también va”; “Por lo menos no usaron formoseño, eso si es pasarse”.

