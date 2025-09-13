No pueden creerlo. Ven las noticias con la foto "del pequeño Tyler" en cada canal, en cada red, y no pueden salir del estupor de verlo como uno de los criminales más impactantes de Estados Unidos. La pregunta se repite en cada casa: ¿Cómo pudo Tyler Robinson, ese brillante estudiante de secundaria, criado como mormón por padres republicanos, llegar a asesinar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, un ídolo de la juventud pro-Trump?

No encuentran respuestas, la pregunta agita a Washington, el pequeño pueblo de Utah que se llama igual que la capital estadounidense y alberga apenas a poco más de 8 mil habitantes.

Quién es Tyler Robinson, el joven acusado del salvaje asesinato de Charlie Kirk en Utah

En ese universo en el que todos se conocen, Robinson de 22 años y arrestado el jueves por la noche tras 33 horas de búsqueda, creció entre cañones y montañas.

Sus padres viven en una típica casa estadounidense de clase media, enclavada en una calle sinuosa de césped impecable. En este barrio pegado a la iglesia local, Kris Schwiermann confiesa que está en shock.

En Washington, Utah, no pueden dar crédito a lo que ven en las noticias sobre el crimen de Charlie Kirk.

Tyler era el mayor de tres hijos, "un niño tranquilo, respetuoso, bastante reservado, pero muy, muy inteligente", declaró a la AFP esta exconserje de su escuela primaria, ahora jubilada.

"Era el estudiante ideal, el tipo de persona que querrías en tu clase", confirma Jaida Funk, quien fue su compañera desde la primaria hasta la secundaria, entre sus 5 y 16 años.

"Siempre pensé que se convertiría en un empresario o en un CEO algún día, en vez de esto que estoy descubriendo todo esto y no puedo creerlo...", agrega la joven de 22 años.

"Era tranquilo, nada raro, tenía muchos amigos..."

Tras graduarse con honores de la preparatoria en 2021, Tyler asistió brevemente a la universidad antes de cambiarse a un programa de aprendizaje de electricidad en una escuela técnica cerca de su casa. "Era un chico muy tranquilo, pero para nada raro, tenía muchos amigos, hablaba con todos, es imposible creer que haya hecho algo así", agrega.

Padres mormones, que ya no ejercen esa fe

Sus padres, un vendedor de mesas de granito para cocina y una profesional de la salud que trabaja con personas con discapacidad, eran mormones, como muchos habitantes de Utah, pero cuenta Schwiermann que ya no ejercen la fe y hace unos años dejaron de asistir a la iglesia local.

"Hace mucho tiempo que no los veo en la iglesia", dice la jubilada de 66 años. Difundidas por los medios estadounidenses, las fotos que los Robinson compartieron en redes sociales cuentan la historia de una familia que amaba viajar, acampar y cazar con sus hijos.

Ese aprendizaje banal con armas de fuego que Tyler es, aparentemente, el que utilizó para matar a Kirk con un disparo en el cuello con un rifle con mira telescópica. Las imágenes, devastadoas, han dado la vuelta al mundo.

Aunque sus padres están registrados como republicanos, el joven no ha indicado ninguna afiliación política. Según los registros estatales, no votó en 2024.

Pero de acuerdo al gobernador de Utah, Spencer Cox, quien reveló algunas de las conclusiones de la investigación el viernes, el joven "se había politizado más en los últimos años". Habría compartido con un familiar su hostilidad hacia Kirk, un aliado cercano del presidente Donald Trump, según las autoridades. Su padre supuestamente lo convenció de entregarse a la policía.

Fanático de videojuegos y grandes autos

Más que un activista político, los excompañeros de Tyler de secundaria lo describieron al New York Times como un aficionado a videojuegos como "Halo" y "Call of Duty". Tyler tampoco habló de política con Jay, quien lo veía desde enero tras unirse a un grupo de fanáticos de grandes autos.

"Era bastante tímido, simplemente un amante de los autos", suspira desconcertado este hombre de cuarenta años, negándose a dar su apellido. "Simplemente hablamos de nuestra pasión por los 'muscle cars' y del ruido que hacen y cómo se conducen".

Su Dodge Challenger gris y brillante era la única cosa que los vecinos de Robinson sabían de él en la urbanización donde vivía en Saint George, a diez minutos de la casa de sus padres. En este complejo impersonal, los residentes entrevistados por AFP ni siquiera lo reconocieron cuando el FBI publicó su foto durante la búsqueda.

