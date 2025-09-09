Milei canceló su viaje a España para enfocarse en la gestión de gobierno

El presidente Javier Milei canceló su viaje a España para participar del evento “Viva Europa 2025”, organizado por el partido ultraderechista Vox en Madrid. A partir de los sorpresivos resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y la derrota de su fuerza, La Libertad Avanza (LLA), que quedó en segundo lugar con 33,71% detrás de la lista peronista Fuerza Patria con 47,28%, se vio obligado a ajustar su agenda y replantear sus próximos viajes internacionales.

Santiago Abascal, diputado español y líder de Vox desde 2014, realizó la invitación para participar del encuentro anual de los Patriots, que se celebraría el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre de la ciudad madrileña. A lo largo de los años, Milei había asistido a las tres ediciones anteriores y este viaje iba a ser su segunda participación en el festival desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023, además de su tercer viaje a España en 2025.

Ahora, su próximo compromiso internacional será en la última semana de septiembre, cuando asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde se espera que presente su agenda económica y política a nivel global.

El presidente Javier Milei estuvo presente en el evento Viva24 organizado por el partido de ultraderecha Vox

El encuentro, que se promociona bajo el lema “Por una Europa nueva y decente”, iba a reunir a más de 14 mil asistentes, con la presencia de figuras destacadas de la derecha europea e internacional, como la francesa Marine Le Pen, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el primer ministro húngaro Viktor Orbán. Abarcando dos jornadas, el evento combinaría paneles de debate en la primera y disertaciones individuales en la segunda, y días atrás Vox ya había difundido un video en el que se ve a Milei y a Santiago Abascal abrazándose, anticipando la presencia del argentino como uno de los principales atractivos.

Se terminó por declinar la invitación tras la derrota por trece puntos contra el frente del gobernador bonaerense Axel Kicillof. A cambio, Milei encabezó la semana pasada un viaje exprés a Estados Unidos, volando a Los Ángeles para reunirse con el economista estadounidense Michael Milken, conocido como el “rey de los bonos basura”; inicialmente estaba prevista una escala en Las Vegas para asistir al espectáculo de su ex pareja Fátima Florez, pero finalmente la visita fue suspendida.

