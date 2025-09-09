Milei puso en marcha diversas “mesas políticas” pero por el momento el Gobierno no activa cambios de rumbo

La Casa Rosada atraviesa horas frenéticas luego de la catastrófica derrota que le propinó el peronismo el domingo pasado en territorio bonaerense, cuando se impuso por más de 13 puntos multiplicando el desconcierto en el presidente Javier Milei y en su equipo. Es por eso que el mandatario activó una serie de mesas políticas, para poner en marcha el reordenamiento del funcionamiento del Gobierno pese a haber ratificado el rumbo (de la economía) el domingo por la noche.

La primera reunión fue en horas de la mañana, cuando Milei encabezó el encuentro con la nueva mesa política nacional, que incluye a Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem, tal como había informado ayer el propio vocero en redes. Una mesa política con el Presidente a la cabeza.

El propio Milei sintetizó el resultado de la reunión con un posteo en su cuenta de X: "LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE. VLLC!".

La reunión terminó alrededor de las 11:30 de la mañana, aunque hubo mucho hermetismo entre quienes asistieron al encuentro. Según trascendió, “no hubo definiciones”. Abundaron los gestos adustos y los rostros de preocupación en el ala presidencial de la Casa de Gobierno. Al momento, el Gobierno parece continuar aturdido y no muestra respuestas ante la debacle bonaerense. Por lo pronto, Milei suspendió su agenda en España para el fin de semana.

Tampoco hay certezas sobre la convocatoria a gobernadores que fue anunciada ayer, lunes. Durante la jornada de hoy Francos se sentará con su segundo, Lisandro Catalán, para comenzar a sondear a mandatarios e intentar conformar una mesa de diálogo.

Por la tarde y a partir de las 14 horas, una “mesa política” bonaerense comenzó a tener lugar en el Salón Norte de la Casa de Gobierno, en los que están además de Karina, Cristian Ritondo, Ramón Lanús, el intendente de San Isidro (uno de los pocos distritos de la primera sección en donde LLA obtuvo un sólido resultado), Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, el propio Caputo y hasta Maximiliano Bondarenko, el ahora diputado libertario electo por la tercera sección quien tuvo una fuerte crítica a la economía el día después de la elección, y despertó la ira y las críticas de Daniel Parisini, más conocido como “Gordo Dan”.

Si bien algunas voces especularon con la posibilidad de invitar a la intendente de Vicente López, Soledad Martínez, en donde la Alianza La Libertad Avanza obtuvo un sólido triunfo, ello no sucedió.

Desde ya, en la “mesa política” también está presente Sebastián Pareja, el armador libertario bonaerense quien fue ratificado ayer en su rol, por los Milei. Pareja estuvo reunido el lunes con Eduardo “Lule” Menem, el apuntado por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Hoy martes, “Lule” recibió a Pareja minutos antes de la reunión bonaerense.

Las tensiones en las filas libertarias lejos están de aplacarse. Mientras en las redes sociales la “banda digital” de Caputo se descargó contra diversos referentes libertarios, en la tribu parejista le achacan a Agustín Romo haber sacado el segundo peor resultado en San Miguel. En toda la provincia, los violeta solo tuvieron un peor resultado: en Suipacha en donde cosecharon un 17%.

Agustín Tomás Puiggiari, de LLA alcanzó el 19,23% en San Miguel y responde directamente a Romo, uno de los laderos de Caputo.

Las fricciones se multiplican en uno y otro sentido. Hasta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfrentada con los Menem se la vio asistir al despacho de Caputo, con quien estuvo enfrentado en el pasado.

