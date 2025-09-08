El baldazo que el círculo rojo no vio venir

Nadie del Círculo Rojo la vio venir. Más de 10 puntos de diferencia. El peor resultado, por lejos, que esperaban los mercados. Un baldazo de agua fría en un mundo donde el viernes pasado por la mañana se especulaba con tres escenarios que iban de un empate a una derrota de hasta dos puntos porcentuales, una de entre tres y cinco puntos y una escena negativa de más de 5% de distancia con el PJ; los casi 13 puntos de distancia representan una catástrofe para las expectativas de los “money makers”. O, dicho de otro modo, los que invierten o dejan de invertir en el mercado de capitales, una comarca donde hoy con sólo apretar una tecla de venta, desde las 10 de la mañana el gobierno de Javier Milei puede comenzar a vivir el peor de sus días desde que llegó a la casa de gobierno.

El casi 47 contra el 34% plantean una distancia tal, que pone todo el programa económico en discusión. Y llena al oficialismo de incógnitas. En la coyuntura, las preguntas de los operadores económicos de toda influencia histórica, es que serían las últimas horas de quema de dólares para sostener una divisa a 1.380 pesos y que se terminó el ritmo de venta de divisas desde el Tesoro, cuando en una semana se liquidaron entre 400 y 500 millones de dólares; dejando una fuerza de choque de no más de U$S 1.300 millones para combatir contra los habilidosos operadores del mercado. Esos quienes saben oler sangre y conseguir diferencias notables sin importar la cercanía o lejanía ideológica del que habite en la Casa Rosada. Habría que comenzar a ver con más simpatía un valor más cercano al tope de gama de la banda de divisas pactada el 11 de abril con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el valor del peso navega en los 1.467 pesos. Al menos hasta octubre. Y sólo si se llega a ese nivel comenzar a vender dólares. Si se diera ese movimiento, habría una devaluación del 6,3% entre la cotización del viernes pasado y el techo del sistema de bandas. Un porcentaje de alguna manera manejable, y lejano al fantasma del 11 de agosto del 2019, cuando luego de una derrota también catastrófica de Mauricio Macri contra Alberto Fernández en las PASO de ese año, el presidente de Cambiemos decidió devaluar el peso un 23%. Si se diera ese movimiento del 6,3%, habría inevitablemente una transferencia a precios, y entraría en crisis la gran apuesta del Ejecutivo para lo que resta de la campaña económica hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre. Presentar el 14 de octubre próximo, a días de ir a votar la renovación de las cámaras de diputados y senadores, una inflación de septiembre 2025 con un 0 por delante.

Habrá algo que no cambiará pese a cualquier derrota. El superávit fiscal no se negociará. Y continuará la meta de un ahorro mensual de 1,8% del PBI. Y, en consecuencia, habrá más vetos en el caso que en el período que se abre desde hoy hasta el 26 de octubre, el Congreso avance en bombardeos contra ese logro que ayer en el discurso del presidente Javier Milei, es innegociable.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mientras tanto, indefectiblemente, hoy abrirán los mercados. Puntualmente a las 10 horas. Y los pronósticos no son los mejores. Tal como adelantó este medio, una de las consultoras más precisas aseguraba en una reunión muy secreta del viernes por la mañana, cuales serían los movimientos a seguir, si los resultados de las elecciones fueran de una derrota de más del 5%. “*Escenario Negativo: Derrota amplia (por más de 5%) Una diferencia superior a cinco puntos marcaría un escenario político adverso para el oficialismo. El mercado podría interpretar una derrota de ese calibre como un debilitamiento de la capacidad de sostener el rumbo económico y aumentaría la presión sobre los precios de los activos locales. Crecería la probabilidad de un giro reactivo en la política monetaria y cambiaria. En este caso, la estrategia defensiva pasaría por priorizar la liquidez en dólares y minimizar la exposición a activos locales, a la espera de mayor claridad sobre el rumbo económico y político”.

Estas líneas fueron diseñadas para inversores que esperaban un empate o una derrota de no más de 5% contra el peronismo. Nadie sabe cual será la decisión con un resultado final de más de 13 puntos. Una distancia que no se esperaba, y que hoy se medirá su volumen de impacto en la demanda de dólares en los home banking y mesas de dinero de todo tipo y nivel de especulación.

Habrá que reconocer a los ganadores de ayer. Sin duda, entre los que se anotan una victoria en el mercado de capitales, está el J.P.Morgan, que vio la situación antes que nadie. Concretamente el 30 de junio pasado, cuando publico su ya legendario informe titulado “Argentina: Tomando un respiro”, que marcó un giro estratégico en la visión del banco sobre el país. Desde ese día se abandonó la estrategia de carry trade en pesos; recomendando desarmar posiciones ante un combo de riesgos cambiarios, políticos y estacionales. Fundamentalmente políticos. Nuevamente, como en abril del 2028 cuando anticipó antes que nadie el final del esquema cambiario de Mauricio Macri.