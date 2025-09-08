Sin cambios en el Gabinete, Javier Milei conformó una mesa política e impulsará otra con gobernadores

La derrota electoral de La Libertad Avanza en el territorio bonaerense sacudió al Gobierno que, como respuesta, decidió conformar este lunes dos mesas políticas: una entre el presidente, Javier Milei, y varios de sus funcionarios, y otra entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con los gobernadores.

Así lo confirmó esta tarde el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la segunda reunión llevada a cabo por el Ejecutivo en Casa Rosada este lunes. Más temprano, en medio de la escalada del dólar al techo de la banda, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a las autoridades Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque no divulgaron el contenido del encuentro.

El anuncio descarta cambios en el Gabinete o de las políticas económicas por lo que los dispositivos estarían destinados a mejorar la coordinación interna más que a redefinir un cambio de ruta. La mesa política estará presidida por Milei y por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, Francos, la ministra Patricia Bullrich, el asesor Santiago Caputo, Adorni y el diputado Martín Menem.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al mismo tiempo, Francos tendrá la tarea de convocar a una “mesa de diálogo federal” con los gobernadores. En la reunión, además, se definió que ampliarán la mesa política libertaria de la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de octubre.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, anunció esta tarde Adorni en sus redes sociales.

“El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”, agregó en X el vocero, y concluyó: “Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

Los gobernadores escépticos con la convocatoria

El anuncio tuvo sabor a poco para quienes esperaban una revisión de la gestión nacional tras la estrepitosa pérdida de las elecciones en la jurisdicción que representa alrededor del 40% de la población del país. Uno de los que rápidamente contestó a la convocatoria con muestras de escepticismo fue el gobernador santafecino Maximiliano Pullaro.

"La gente viene hablando fuerte y claro. El gobierno sigue sin escuchar, paralizado", escribió Pullaro en sus redes y continuó en tono más electoral: "Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia. Y plantarse de cara al futuro, proponiendo una nueva alternativa. Una mejor opción para todos los argentinos. Desde Provincias Unidas sabemos cómo".

Noticia en desarrollo

