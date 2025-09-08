Una conversación exclusiva con Mariano Schuster: ¿cómo reaccionará la ultraderecha mundial a la derrota de Javier Milei?

El jueves 11 de septiembre a las 12:00 hs, en Línea Directa, el jefe de Redacción del Diario Perfil, Pablo Helman, dialogará con Mariano Schuster sobre el siguiente eje: “¿Cómo reaccionará la ultraderecha mundial a la derrota de Javier Milei?”

La derrota de LLA en los comicios del último domingo abrió un vendaval en la política argentina. Uno de los aspectos menos desarrollados, sin embargo, es la repercusión global del golpe que recibió el principal exponente en nuestra región del pensamiento ultra. ¿Cómo pudo leerse en Washington, en Italia o Hungría, el cimbronazo asestado al presidente argentino?. Mariano Schuster es editor de la revista Nueva Sociedad y coordinador de la Diplomatura en Historia y Política, organizada junto al Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) y uno de los principales especialistas en la temática.

En esta ocasión, los primeros 15 minutos de la transmisión serán abiertos. Luego, el streaming continuará de manera exclusiva para suscriptores de Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El link para la suscripción con promoción es el siguiente: https://mi.perfil.com/promo/contenido-dinamico

Revisá tu casilla desde el miércoles 10 de septiembre para recibir tu invitación personal.

El baldazo que el círculo rojo no vio venir

Línea Directa

En tiempos de incertidumbre, la información es poder. En una semana marcada por la alta volatilidad y la incertidumbre extrema, con el riesgo país en alza e índices disparados, la Argentina atraviesa un escenario en el que nadie sabe con certeza qué puede pasar . La economía la política se redefine y las decisiones de hoy son más trascendentes que nunca. En este contexto, estar mal. Por eso, Perfil está para acompañarte con un periodismo valiente, independiente y riguroso, que te ayude a anticiparte y a que nada te tome por sorpresa. Y porque entendemos la magnitud del momento histórico que vivimos, esta semana ofrecemos el precio más bajo del año en nuestros planes de suscripción, para que más personas puedan acceder a la mejor información. Con tu suscripción tendrás acceso ilimitado a todo nuestro contenido digital: análisis políticos y económicos en profundidad, coberturas exclusivas, entrevistas en vivo con protagonistas, todas nuestras revistas en digital y, si elegís el Plan Total, también recibirás en tu casa el Diario Perfil y las revistas Noticias o Caras.

Con el Plan Digital también accedés a:

• Perfil.com sin límites

• Cursos de Perfil Educación sin cargo

• Streaming exclusivo de nuestras charlas sin interrupciones

• Beneficios especiales: 2x1 en teatros, adelantos únicos y más

Los cupos son limitados.

No es solo una suscripción. Es una manera de entender el país.