El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, repitió este martes el pedido al presidente Javier Milei para que se comunique con él y acordar una reunión.

"Le pedí a Milei que me llamara y no lo hace porque no se atreve. Yo nunca le falté el respeto, nunca lo insulté, y no estoy de acuerdo en nada, me parece un personaje repudiable, pero institucionalmente tenemos que tener un diálogo respetuoso", dijo en una entrevista con El Destape.

El gobernador, que se anotó un triunfo político por el éxito de su estrategia de desdoblar los comicios, desafió el domingo a la noche al Presidente para que se comunicara con él para hablar. El lunes dijo que tenía "400 llamados sin responder", ninguno del mandatario nacional.

Este martes insistió, mientras que el presidente libertario concentra sus tareas en las reuniones de las mesas políticas que convocó tras la derrota en la legislativa bonaerense.

Axel KIcillof, en el festejo una vez conocido el amplio triunfo

"Creo que es necesario, urgente, que tenga un diálogo con el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es Presidente, no tuitero, no economista austríaco, es Presidente, que se haga cargo de ese lugar y que mantenga una comunicación seria, normal, institucional con el gobernador", lo instó.

Aunque el lunes el vocero presidencial Manuel Adorni comunicó que que el Presidente había ordenado al Jefe de Gabinete Guillermo Francos a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Kicillof comentó que en el chat que comparte con otros mandatarios provinciales no hubo ninguna información vinculada con ese llamado.

"De los gobernadores del peronismo y de la oposición nadie reportó ningún contacto del Gobierno nacional todavía", sostuvo. Mientras tanto, habló del diálogo que mantuvo con sus pares luego de la jornada electoral e hizo referencia a "principios de acuerdos" sobre coparticipación.

"Tuvimos varias reuniones en el CFI y firmamos un acuerdo diciendo que hay recursos que son de las provincias, que ilegalmente se está apropiando el Gobierno nacional, que los devuelva", explicó.

