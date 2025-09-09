Javier Milei se reúne con la mesa política en Casa Rosada tras la derrota electoral

El presidente Javier Milei convocó la primera reunión de la mesa política nacional, conformada por funcionarios del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza (LLA) tras la dura derrota del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. La reunión será este martes a a las 9.30 en Casa Rosada.

La flamante mesa política nacional, que fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, contará con la conducción del propio Presidente, un rol que hasta el momento había ocupado su hermana. Estará conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

