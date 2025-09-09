martes 09 de septiembre de 2025
Javier Milei se reúne con la mesa política en Casa Rosada tras la derrota electoral

El Presidente convocó al primer encuentro de la nueva "mesa política nacional", mientras crece la interna en el Gobierno ante el posible recambio de figuras. Será desde las 9.30.

Javier Milei convocó a una reunión con funcionaros en Casa Rosada este martes
Javier Milei convocó a una reunión con funcionaros en Casa Rosada este martes | NA

El presidente Javier Milei convocó la primera reunión de la mesa política nacional, conformada por funcionarios del Gobierno y referentes de La Libertad Avanza (LLA) tras la dura derrota del oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. La reunión será este martes a a las 9.30 en Casa Rosada.

La flamante mesa política nacional, que fue anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, contará con la conducción del propio Presidente, un rol que hasta el momento había ocupado su hermana. Estará conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Noticia en desarrollo...

