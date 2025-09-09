Estallaron los memes tras el anuncio del Gobierno de la creación de una "mesa política nacional" 

Después de la derrota electoral que sufrió el oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno anunció este lunes la conformación de una “mesa política nacional”. Al conocerse quiénes son los funcionarios que la integran, una catarata de memes invadió las redes sociales.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará integrada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, comunicó el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

Se trata de una mesa “nacional” que, en realidad, ya existía y de la que seguirá formando parte Martín Menem. Sin embargo, no estará Eduardo “Lule” Menem, quien participaba de esos encuentros y que ahora quedó en el foco de atención por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Tras la publicación de Adorni, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con humor e ironía ante la decisión política del Gobierno. “O sea, digamos, lo mismo pero con una mesa”, escribió un usuario. “¿Pero qué cambió del viernes a hoy? ¿Compraron la mesa?”, bromeó otro con sarcasmo.

Incluso, uno de los memes fue compartido por el diputado nacional Ricardo López Murphy, quien ironizó sobre la falta de modificaciones en los integrantes de la reunión de gabinete pese al contundente triunfo de Fuerza Patria.

Los mejores memes sobre la “mesa política nacional" del Gobierno tras la derrota electoral

