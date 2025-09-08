Tras la fuerte derrota de La Libertad Avanza (LLA) frente al peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses, Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan", se pronunció al respecto del resultado electoral y citó un fragmento de la famosa serie de la explosión de Chernobyl.

"Cuando la verdad ofende, nosotros mentimos y mentimos hasta que ya no podemos recordar que está ahí. Pero todavía está ahí. Cada mentira que decimos genera una deuda con la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga", manifiesta la frase del científico ruso Valeri Alekséyevich Legásov, quien investigó el accidente de la central nuclear.

Javier Milei: "Sufrimos un revés electoral y hay que aceptarlo"

El fragmento de la famosa serie producida por HBO fue el mensaje con el que el influencer, ícono de los libertarios, decidió reaccionar tras la derrota del liberalismo en provincia de Buenos Aires por 13 puntos de diferencia.

Poco después, el rostro visible del canal de streaming mileista CARAJO también compartió un descargo de Mariano Pérez, periodista y youtuber libertario que conduce Break Point, en el que las críticas apuntan directamente a Sebastián Pareja y "Nene" Vera, los armadores de Karina Milei y Martín "Lule" Menem en territorio bonaerense.

"Suscribo a CADA PALABRA", señaló el Gordo Dan compartiendo el video donde el youtuber apunta contra los armadores libertarios y señala: "Esto es una paliza (...) Se han hecho cosas muy mal, respecto al armado, a al campaña, cosas desastrosas. (...) Deberían salir a dar explicaciones porque es un papelón lo que han hecho".

"Es la magnífica estrategia de poner gente que no calienta a nadie, que no le interesa a nadie. El 95% son impresentables, era obvio que iba a fracasar", reclamó Pérez en su descargo y agregó: "No hubo una p*ta representatividad, no hubo épica, algo que motivara, absolutamente nada, solo querían colgarse de Milei".

El periodista y youtuber, profundizó en su feroz crítica al armado de la campaña libertaria y el resultado electoral de forma feroz y amplió: "Den la cara, admitan el error, den un paso al costado, es necesario. Y no se escondan atrás del Presidente. Son un rejunte de runflas e impresentables, los Pareja de la vida, los Nene Vera de la vida, deberían salir a dar aplicaciones".

Las críticas compartidas por Parisini reavivan el debate de la interna libertaria en la provincia de Buenos Aires, la cual se profundizó luego de un cierre de listas que dejó afuera a los militantes digitales propios del círculo del libertario y el consultor Santiago Caputo, inclinándose hacia el armado político desarrollado por Pareja y Vera.

Reacción del círculo rojo: entre el orden macro, la crisis económica y el sueño del fin de la grieta

Tras las críticas realizadas, el influencer libertario, quien fijó en su perfil el primer video posteado, se dirigió directamente a Javier Milei y expresó: "DT ordene YA el equipo. Acá seguiremos bancando HASTA EL FINAL. Pero ordene YA el equipo. Ordene el equipo y VENCEREMOS".

"Esto no se puede permitir nunca más", añadió de forma contundente apuntando contra Ramón Vera y Pareja, compartiendo una historia de instagram vieja donde se los ve a ambos celebrando el cierre de listas que favoreció a sus allegados y donde dijeron: "Roma no paga traidores. LLA-PBA tampoco", apuntando contra la militancia de redes sociales.

Sebastián Pareja tras la derrota: "Estamos dispuestos a revisar errores"

Tras la dura derrota de LLA frente al peronismo, Sebastián Pareja, armados de la campaña libertaria, subió al escenario a dar la cara y habló sobre el resultado. "Por supuesto que tenemos autocrítica, y la vamos a llevar a cabo. Hay realidades diferentes en las ocho secciones electorales y estamos dispuestos a revisar errores", manifestó.

"Si bien el resultado no es el que esperábamos, sí sabemos que nos enfrentábamos en el bastión del kirchnerismo a un aparato muy fuerte. No se puede minimizar el resultado, y no lo pensamos hacer", expresó, recordando: "Tenemos un piso electoral que ha crecido desde las paso de 2023".

De cara a la siguiente instancia electoral, realizó un llamado a los votantes de Milei y añadió: "Arranca una segunda etapa que tiene que ver con el 26 de octubre. Le pedidos a la sociedad que estudie el comportamiento de este domingo. Muchos no se han acercado a votar".

AS/LT