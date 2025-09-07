“Nada va a cambiar en lo económico”: el mensaje de Toto Caputo tras la derrota de La Libertad Avanza

Tras conocerse los resultados de las elecciones bonaerenses y confirmarse la derrota de La Libertad Avanza, el ministro de Economía, Luis Caputo ratificó el plan oficial: “No habrá cambios en la política económica”.

El funcionario habló a través de sus redes sociales, donde reafirmó que el resultado electoral no modifica el plan de gobierno. “No va a cambiar nada en lo económico: ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos”, fue el mensaje completo.

Antes había hablado desde el búnker libertario, el presidente, Javier Milei, y había admitido que su espacio necesita una “profunda autocrítica” para corregir errores.

Fue una de las primeras veces que el mandatario asumió que había cosas que revisar. Afirmó desde el búnker en Gonnet: “Quiero ser claro: en lo político hemos sufrido una derrota. Los resultados no nos acompañaron y hay que aceptarlo”. Sin embargo, ratificó el rumbo de su gestión: “No vamos a retroceder ni un milímetro. Este Gobierno no está dispuesto a abandonar un modelo que recibió una inflación del 300% y la llevó al 20%”.

Por otro lado, aseguró que su Gobierno trabajará “para ser cada día mejor y lograr un mejor resultado el 26 de octubre”, cuando se realicen las elecciones legislativas nacionales.

A partir de su discurso, el mandatario citó a Winston Churchill: “El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar”.

La reacción del mercado tras la derrota del oficialismo

Los datos oficiales confirmaron el fracaso de las encuestadoras y una victoria del peronismo (Fuerza Patria) por más de 13 puntos. Este resultado era para el mercado (como había advertido el banco JP Morgan) el "peor escenario" o "adverso".

JP Morgan había advertido que una victoria peronista por más de 5 puntos (la diferencia fue de 13) implicaría llevar al dólar al techo de la banda ($1.460). Paralelamente, el mercado cripto rompió ese techo pasadas las 20:50. Por lo que con un tuit, Caputo intenta garantizar que, pese al resultado político, el Gobierno no acelerará la devaluación (crawling peg) ni modificará el rumbo fiscal el lunes.

Caputo se enfrenta al desafío de contener al dólar, a los precios y de recuperar la credibilidad perdida en el mercado financiero.

