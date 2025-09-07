Lilia Lemoine, furiosa con periodistas: "Basta, es acoso, me dejan en paz o llamo a la policía"

"Basta, dejenme en paz, me están acosando, voy a llamar a la policía... Y los voy a filmar". La diputada oficialista Lilia Lemoine gritaba en plena calle a un grupo de periodistas que la seguían, le preguntaban por las coimas, Karina Milei, y ella roja de furia trataba de filmarlos, hasta que en un momento intentó tomar una especia de selfie con ese presunto acoso, y algunos de los hombres de prensa se reían preguntando si estaban bien ahí o debían acomodarse para salir en la foto...

Todo eso en apenas unos minutos, en Vicente López, cerca del colegio en el que había votado Karina Milei. Y si a alguien se le ocurrió, como al "Jefe" la perseguían numerosos periodistas cuando salió de votar, que sería una buena idea mandar a Lilia al lugar "para llevarse las marcas", la movida resultó un éxito: Karina no dijo una palabra, mientras las redes se llenaban de los videos de Lemoine a los gritos ante varias cámaras.

"No se lleven puesta a la gente. No me toquen. Ustedes saben cómo hacer sacar a una persona, les encanta. Son cinco tipos amedrentando a una mujer...", les dijo la diputada libertaria al grupo que la seguía:

"Me dejan en paz ahora mismo o llamo a la Policía, eso es acoso, me están acosando, muchachos por Dios...", repetía Lemoine, reclamando "pido que me dejen en paz y no me dejan en paz. Para qué me preguntan si después muestran lo que quieren", señalaba, visiblemente alterada.

La polémica continuó en la plataforma X, donde además de algunos videos de los periodistas, la propia Lemoine compartió videos del momento que grabó con su celular personal y señaló: "CASI SE LLEVAN PUESTA A UNA SEÑORA CON CAMINADOR. Te agarran, empujan, impiden el paso, mienten, provocan...A Karina casi la aplastan".

"Les pedís que paren Y NO PARAN. Tres cuadras me siguieron a los empujones poniéndome el micrófono en la cara y parándose adelante. Les pedí que NO ME TOCARAN MUCHAS VECES. Se detienen recién cuando sacás el celular y los grabás. Debí hacerlo antes. Se ríen encima. Les causa gracia", añadió la legisladora

La diputada libertaria aseguró que los periodistas "se atropellan y empujan entre ellos...para ver quien acosa más" y, en respuesta a un usuario, agregó: "Yo doy nota a quien yo quiera cuando yo quiera y no obligo a NADIE a hacerme notas".

"Por más diputada o lo que uno sea, que se te tire un grupo de tipos encima mientras caminás SOLA POR LA CALLE, les estás diciendo a viva voz NO QUIERO, NO, BASTA, DEJENME EN PAZ, te hace daño. Me dieron ganas de llorar. De gritar. Debí sacar el teléfono antes pero creí que iban a ser menos bestias e iban a parar. A Karina casi la aplastan", amplió.

Leandro Lutzky, periodista de IP Noticias que se vio envuelto en la polémica, le respondió a Lemoine y señaló: "Dejá de mentir. Queríamos hablar con Karina Milei por el escándalo de las coimas y vos me gritaste, en vivo, pidiendo cámara. Te dimos micrófono y te desequilibraste".

"Ah pero vos sos vivo. Encima...YO PEDÍ MICRÓFONO? ME ESTÁS CARGANDO? Quedó todo grabado, la gente vio todo en vivo", respondió la diputada de LLA.

Previo al tenso cruce con la prensa, Lemoine habló brevemente sobre la polémica de los audios y las presuntas coimas que involucra particularmente a Karina Milei y manifestó: "Que graben ilegalmente a gente está mal, y después repartir información que se obtuvo ilegalmente, está mal. Si ella no hizo nada malo, ella fue la víctima, ¿desde cuándo la víctima tiene que dar explicaciones?".

Y se fue enojadísima. El show había terminado.

