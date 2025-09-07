Votó Gabriel Katopodis: "Hoy se toma el pulso de cómo está el país"

Gabriel Katopodis, candidato a senador provincial de Fuerza Patria en la Primera sección electoral, emitió su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires este domingo y aseguró que los resultados definirán “el pulso del país”.

“Con mucho entusiasmo, recojo mucha fuerza de la campaña, de las calles y de las ganas de decidir. La gente no quiere delegar ni permitir que nadie decida por uno”, expresó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense ante la prensa a la salida del Instituto Politécnico San Martín, en el municipio de General San Martín.

En este sentido, el candidato subrayó el rol de los comicios provinciales y agregó: “Esta es una elección importante. Hoy se eligen autoridades y se mide el pulso de cómo está el país. Tenemos el compromiso de trabajar, sea cual sea el resultado, para que la gente pueda vivir mejor”.

Sobre el clima social, Katopodis afirmó que la votación “es el resultado de muchos factores”. Señaló que “fue creciendo en intensidad y en humor social de acuerdo a la situación económica y a lo que fue sucediendo”. Con un mensaje directo a la ciudadanía, destacó: “En el cuarto oscuro no hay TikTok ni insultos. La gente va a decidir lo mejor para el país”.

En cuanto al desarrollo de la jornada electoral, el funcionario remarcó que la organización se lleva adelante “con absoluta normalidad” y sostuvo: “Se habló mucho de esta elección, del desdoblamiento y de cómo se iba a organizar la jornada. Hoy está a la vista que todo transcurre con normalidad. Hablé con intendentes y autoridades, y se está cumpliendo lo previsto”.

Katopodis también mencionó el rol del gobernador bonaerense Axel Kicillof y dijo: “Hablé ayer con el gobernador, lo vi tranquilo y con la serenidad de haber cumplido con responsabilidad. El Gobernador se puso la campaña al hombro”.

A su vez, el candidato valoró la tarea de los intendentes, quienes hoy plebiscitan sus gestiones locales: “Somos 18 intendentes del peronismo que trabajamos de sol a sol con el único objetivo de reafirmar que el voto de cada ciudadano nos dé más fuerza para defender lo que tenemos y seguir cuidando a la gente”, afirmó.

Finalmente, el dirigente peronista rindió homenaje a Rosa Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida este sábado. “Fue una protagonista de esa lucha, y quiero enviar un abrazo grande a Estela y a todas las abuelas, porque su trabajo ha marcado la historia de nuestro país”, expresó Katopodis.

Este domingo 7 de septiembre, los ciudadanos bonaerenses irán a las urnas para elegir 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Hay 14.376.592 electores habilitados para votar en la provincia de Buenos Aires.

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) confirmó que los datos del escrutinio provisorio podrán verse a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

Los resultados de las elecciones bonaerenses se podrán consultar en el sitio https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera. Allí los ciudadanos podrán ver los resultados desde cualquier dispositivo, sea celular o computadora. Al mismo tiempo, está habilitada la aplicación para Android y iOS.