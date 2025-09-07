Kicillof en La Plata y Máximo en San Telmo: los puntos del PJ

El peronismo nucleado en Fuerza Patria esperará los resultados de las ocho secciones electorales bonaerenses en el búnker ubicado en la ciudad de La Plata, en Avenida 51, en el Hotel Grand Brizo en el que estarán reunidas las principales figuras de la alianza.

Hasta allí irá el gobernador Axel Kicillof, el líder renovador, Sergio Massa, el referente social Juan Grabois y muchísimos referentes de La Cámpora, el brazo político de la expresidenta Cristina Kirchner a la espera de los comicios que podrían marcar un punto de inflexión en la carrera hacia las nacionales de cotubre.

Estarán en La Plata todas las tribunas peronistas a la espera de asestarle un golpe electoral al oficialismo nacional, que llega a la elección de hoy desgastado por el escándalo que desataron los audios en la Andis, las denuncias contra periodistas y una economía frenada y con altas tasas de interés.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quien no estará presente será Máximo Kirchner, quien esperará los resultado en San José 1111, en San Telmo junto a su madre, quien desde hace meses se encuentra con prisión domicialiaria por la denominada Causa Vialidad, en la que se le otorgó seis años de prisión.

Los problemas que atraviesa la Casa Rosada y el propio presidente con su hermana siendo señalada por coimas, lograron que en el peronismo baje la espuma de la interna y se enfoquen en cosechar el mejor resultado posible, en su bastión clave.

Pero además, para Kicillof se juega buena parte de su capital político. Fue el gobernador quien tomó la decisión de desdoblar por primera vez la elección bonaerense pese a la resistencia tanto de Cristina como de Massa.

En ese marco, intentarán dar una señal de unidad aunque por lo bajo persisten los desacuerdos, los egos y los celos no solo pensando en las elecciones de este año, sino también con miras al 2027, cuando la discusión del peronismo podría ser aún mayor que la actual. Con Cristina cumpliendo prisión domicialiaria y monitoreando los resultados en los 135 distritos de la Provincia que representa el 40% del padrón electoral, Fuerza Patria medirá fuerzas internas y comenzará rediseñar su mapa de poder interno para volver a ser poder en 2027. En la elección de hoy serán a su vez muchos los intendentes que intentarán alzarse con una victoria, que les permita no solo revalidarse en sus distritos sino también erguirse como jefe en sus respectivas secciones electorales.