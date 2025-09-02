Lilia Lemoine y el cuarto puesto en Corrientes: “Nos hubiera gustado que nos fuera mejor”

“Nos hubiera gustado que nos fuera mejor” en las elecciones de Corrientes, dijo Lilia Lemoine en Santiago del Estero, distrito en el que aterrizó este lunes para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza que fueron presentados en sociedad en un acto en la sede partidaria.

La diputada nacional participó del acto en el que se presentó a los candidatos a gobernador por LLA, Italo Ciocolani y a senador nacional, Tomás Figueroa, que aspiran arrebatarle algún cargo al poderoso Frente Cívico de Gerardo Zamora, actual gobernador, que irá por una banca en el Senado, ya que no puede ser reelecto.

En esta provincia se eligen gobernador y vice, tres senadores y tres diputados nacionales (sobre un total de siete), 40 legisladores provinciales y 137 comisionados municipales en los comicios que se realizarán el 26 de octubre. Además, se eligen tres intendentes en municipios del interior.

Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero

En los sondeos previos, el Frente Cívico de Zamora, que lleva como candidato al actual jefe de Gabinete, Elías Suárez, aparece como amplio favorito. Más atrás, se ubican Despierta Santiago (PRO y UCR residual) y Frente Futuro (massismo), que también presentan candidatos a gobernador y vice.

Las agrupaciones inscriptas para las categorías provinciales son Frente Cívico, Fuerza Patria Peronista, Encuentro Cívico por Santiago, Unidos para el Futuro Santiago del Estero, Frente Futuro, Despierta Santiago, Frente Ciudadanos, Convocatoria Social y Hacemos Santiago.

Lemoine, de buena llegada con la mesa chica de LLA, se sinceró en este distrito: “Nos hubiera gustado que nos fuera mejor”, dijo en relación con la cuarta posición en las elecciones en Corrientes, donde en primera vuelta se impuso Juan Pablo Valdés, en clara contraposición con lo que había manifestado el jefe de Gabinete, Guilllermo Francos, quien señaló que el resultado de este domingo no fue una sorpresa.

Acompañada por los candidatos de LLA, Lemoine se quejó porque “Santiago está recibiendo el doble de coparticipación de lo que aporta Nación”, con lo cual consideró que es una provincia “que no puede mantenerse a sí misma, no hay producción de riqueza”.

Además, se quejó porque “han sido dos semanas de operaciones mediáticas muy fuertes”, y se apuró en aclarar que “ya se apartó al funcionario que estaba relacionado” con los audios por coimas en la Administración Nacional de la Discapacidad, Diego Spagnuolo. “No sabemos si cometió un acto de corrupción, pero sí incumplió con sus deberes de funcionario público y La Libertad Avanza es transparente”.

En esta provincia, al igual que lo sucedido en Corrientes, con el armado de Karina Milei y Martín Menem LLA no quiso sellar acuerdos con el PRO o la UCR, mucho menos con sectores del peronismo, y se presentará sola en las elecciones de octubre. Será una prueba difícil enfrentar al poderoso Frente Cívico de Gerardo Zamora. “Vamos a dar batalla y aunque no ganemos vamos a tener más concejales, diputados y senadores para replicar lo que hace el presidente en el resto de las provincias”.

Zamora va terminando su cuarto mandato (dos y dos alternados). Ganó la gobernación en 2005 al menemista José “Pepe” Figueroa (tío de Tomás Figueroa, candidato a senador y hombre de Martín Menem); fue reelecto en 2009. En 2013 intentó una segunda reelección, pero la Corte Suprema frenó el intento. Entonces, en sólo un mes, consagró candidata a su esposa Claudia Ledesma Abdala (actual senadora nacional), quien gobernó de 2013 a 2017. Ese mismo año, el radical K volvió a presentarse y ganó; fue reelecto en 2021 y concluirá su cuarto mandato este 10 de diciembre. Su destino será una banca en el Senado.

