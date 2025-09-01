Santiago del Estero será sede del XII Congreso Argentino de Terapia Ocupacional

El Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda es el espacio elegido para realizar este importante evento que espera recibir más de 600 asistentes, y que propone 150 presentaciones con expositores/as de todo el país y de Chile, Perú y Colombia. Este encuentro convoca a profesionales de Terapia Ocupacional, estudiantes de T.O. y profesionales de otras áreas (como kinesiología, fonoaudiología, psicología, entre otras). La inscripción está abierta, tienes que ingresar a www.congresosargentinosdeterapiaocupacional.com para realizarla.

Si bien la Apertura se realizará el día jueves 11 de septiembre a las 9 hs. en el Óvalo del Parque Sur (Cdad. de Santiago del Estero), a partir de las 14 hs. se dará inicio al resto de las actividades en el NODO Tecnológico. Algunas de las temáticas que se abordarán en este Congreso son: gerontología, comunidad, salud mental, infancia e integración sensorial. Por otra parte, habrá un espacio de propuestas con perspectiva holística como Biodanza, Yoga y mindfulness e Intervención vibroacústica; también se presentarán libros de producción nacional publicados entre 2023 y 2025, y además, todos los días al cerrar la jornada se brindarán charlas abiertas y gratuitas para toda la comunidad santiagueña.

El día miércoles 10 de septiembre se realizará el pre-congreso en la Universidad Católica de Santiago del Estero, que ya tiene más de 100 inscripciones. Este evento académico es gratuito y el eje central estará puesto en las prácticas en T.O. desde la perspectiva del estudiante, del docente y del profesional. Estudiantes y profesionales de carreras afines también pueden sumarse, para hacerlo escribe a: [email protected]

Este año se conmemora el 40 aniversario del primer Congreso, motivo por el cual hay muchas expectativas sobre este encuentro. Por sus principios, es un evento de crecimiento e innovación alineado con los O.D.S. (Objetivos de Desarrollo Sostenible), promoviendo una buena gestión de residuos de la mano de Coresa e incentivando acciones como llevar botellas de agua personales, estableciendo políticas de accesibilidad en el encuentro para que nadie quede afuera y estimulando el comercio local de pequeños productores a través del montaje de una feria de foodtrucks y otros emprendimientos para resolver los almuerzos de los asistentes.

A.C.T.O.S.E. es la Asociación Civil de Terapeutas Ocupacionales de Santiago del Estero y organizadora de estas jornadas. Está conformada legalmente hace 5 años, y en 2025 concretó un gran avance con la creación y el comienzo de la carrera de Licenciatura en Terapia Ocupacional en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Lleva adelante varias acciones vinculadas al desarrollo de la disciplina como la inserción en nuevos espacios y en trabajo cooperativo con otras áreas.

La organización busca sponsors materiales, mediáticos y económicos que quieran acompañar este encuentro de actualización profesional y potenciar su marca o institución ante un público especializado. Para más información sobre sponsoreo comunicate con Tesorería [email protected].

Este evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Santiago del Estero, Vicegobernación, Honorable Cámara de Diputados, Municipalidad de la Capital, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaria de Derechos Humanos, Dirección Provincial de Discapacidad, Secretaría de Ciencia y Tecnología, NODO tecnológico.

y de los sponsors: Almacén didáctico, RENATO, Nidito hamacas, CoToER, Frizaditas, Keisamba, A.I.S.A., Somos Mordillos sensoriales, Equipo En vuelo formación, Neurosinergia, Wempati, Activos y divertidos, Calma Salud, Jery, Darío Hernández, Tabla canadiense, Motivando.

Seguilos en Instagram como @actose.congreso y comunicate por whatsapp al +54-385-306-2970.