El legislador José Luis Espert habló sobre su supuesto vínculo con el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y negó estar relacionado con el hombre que protagoniza la polémica por la difusión de audios de presuntas coimas que involucrarían a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"Esas son cosas que quieren instalar, es parte de esta operación, que yo 'le enchufé' a Javier Milei a Spagnuolo. El que dice eso, miente", manifestó este domingo 31 de agosto el diputado libertario, en diálogo con Luis Majul en LN+.

Espert se refirió así al tema tras ser consultado sobre su vínculo con el exfuncionario de la ANDIS y si fue él quien se lo presentó al presidente durante la pospandemia, mientras se diseñaba una alternativa libertaria para competir en CABA y provincia de Buenos Aires.

"Si vas para atrás en la historia argentina, cada vez que hubo elecciones, y elecciones críticas que ponían en juego a la mafia peronista y kirchnerista, siempre hubo operaciones contra aquel que podía poner en riesgo a la mafia peronista y kirchnerista. Pasó históricamente", remarcó.

El diputado libertario, quien busca renovar su banca en las próximas elecciones legislativas, aseguró que "el kirchnerismo está dispuesto a todo para evitar que este país sea un país no miserable" y amplió: "Cerca de las elecciones, si los que gobiernan son ellos, seguro que hay operaciones contra aquellos que pueden poner en riesgo su proyecto de miseria".

"Lo que pasó con el audio de Karina Milei es un claro ejemplo. Forma parte de las operaciones para decir, 'guarda, te estamos espiando'. Sin dudas (es una advertencia), es mafia", insistió Espert.

Con respecto a los audios que trascendieron de Spagnuolo, en los cuales se lo escucha hablar sobre un presunto entramado de coimas que involucraría a laboratorios, la hermana de Milei y su asesor, agregó: "Hay que sostener ahora en la Justicia lo que uno dice o deja trascender en un audio".

"Guarda porque acá puede estar comprometido en omitir los deberes de funcionario público por no haberlo denunciado en su momento. Hay que ver ahora cómo se justifica eso frente a la Justicia", amplió sobre la polémica por la que el abogado debió abandonar su cargo en la ANDIS.

Sobre los audios que trascendieron después, donde se escucha a la secretaria general de la Presidencia pedir que el partido se mantenga unido, expresó: "Eso sí es un escándalo, que se espíe a funcionarios del nivel del rango de Karina Milei, que se grabe en la Casa Rosada y que se de a conocer, es de por sí gravísimo".

"Esto merece una investigación judicial y una denuncia de parte del Gobierno. Acá hay cosas encubiertas, no hay dudas. Nada de lo que se ve es solamente lo que hay abajo", señaló sobre los audios que habrían sido grabados de forma clandestina, según indicó el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

El candidato a renovar su banca por La Libertad Avanza sostuvo que "hay operaciones para impedir que a este Gobierno le vaya bien, para que Argentina siga siendo miserable y remarcó: "Aquellos que denuncien a gente del Gobierno van a tener que sostener en la Justicia esa denuncia. Cuando vos tenés al juez enfrente, es otra cosa".

"Esto demuestra la gravedad del monstruo que tenemos enfrente, que es el kirchnerismo/peronismo, la mafia que ha gobernado a la Argentina. No te van a entregar así nomás el poder para que vos hagas de los argentinos gente erguida sobre sí mismos, que piensa, que discierne. El kirchnerismo necesita zombies, y en eso los han convertido. Frente a ese monstruo todavía somos débiles", concluyó.

