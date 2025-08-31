Tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, el ex titular de la ANDIS, el abogado Martín Magram salió al cruce de la investigación. Como representante de los hermanos Kovalivker, puso hoy en duda el operativo judicial y los elementos que dieron pie a la causa por presuntas coimas.

El padre de los hermanos Kovalivker, Eduardo Kovalivker, se presentó ante la Justicia acompañado de sus abogados y dejó su celular

En diálogo con Radio con Vos, Magran dijo que presenció brevemente el operativo y señaló: “La orden tenía tanta información que pone realmente en jaque todo lo que se llevase, incluso el funcionamiento de la droguería". De este modo apuntó que durante los procedimientos fueron incautadas computadoras, servidores y documentación ajena a la relación financiera investigada, algo que, según él, podría impactar en la provisión habitual de medicamentos en todo el país.

A su vez recordó: “En febrero, el mismo juzgado, con dictamen del fiscal Rívolo, archivó una causa prácticamente espejo. Se reedita una denuncia que es exactamente una copia de lo ya investigado y archivado”.

Magran también cuestionó la validez de los audios de Diego Spagnuolo: “Son grabaciones que no sabemos si son verdaderas ni si son legítimas, ni si están realmente en la causa”.

Vínculos con "Lule" Menem, Karina Milei y la situación legal de los Kovalivker

Sobre la posibilidad de un vínculo personal de sus defendidos con figuras involucradas en el escándalo como Karina Milei o Lule Menem, el abogado sostuvo que “no me consta, entiendo que no”.

Consultado acerca de la situación judicial de la familia Kovalivker, Magram afirmó que permanece a disposición de la Justicia. Pero cuestionó las condiciones en las que debieron entregar dispositivos personales y claves de acceso. “Nadie está obligado en un Estado de derecho a contribuir con la investigación en su contra,” dijo y agregó que pese a haber facilitado todo lo requerido la empresa y sus directivos "han visto vulnerada su privacidad y la de sus familias".

