El padre de los hermanos Kovalivker, Eduardo Kovalivker, se presentó ante la Justicia acompañado de sus abogados y dejó su celular

A una semana de que trascendieron los audios en que se acusa a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y a la droguería Suizo Argentina de ser partícipes de un esquema de coimas sobre medicamentos para personas con discapacidad, la familia Kovaliver se terminó de presentar ante la Justicia. Este viernes el turno fue de Eduardo Kovalivker, el padre y mayor accionista de la empresa.

Kovalivker, quien se habría retirado del negocio para dejarle la gestión a sus hijos Jonathan y Emmanuel Kovalivker mientras él se dedicaba a la escritura, llegó a la sede de la Fiscalía a cargo de Franco Picardi esta tarde acompañado por el abogado Marín Magram que también patrocina a los hermanos.

Al igual que sus hijos, debió dejar su celular para que lo perite la Justicia. De acuerdo a lo informado en La Nación, el empresario se mostró confiado en que la investigación judicial ordene el “escándalo mediático” que rodea a una empresa que -dijo- “está en orden”.

Los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

Este viernes además se realizaron allanamientos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la de la droguería Suizo Argentina, ubicada en el barrio Núñez de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, los peritos informáticos avanzan en la apertura de los celulares. El del extitular del ANDIS, Diego Spagnuolo, fue abierto aunque encontraron que las conversaciones con Karina y Javier Milei fueron borradas. Sin embargo, los aparatos pertenecientes a los hermanos Kovalivker no pudieron ser abiertos aún dado que los entregaron sin sus claves y apagados.

Ambos hermanos están en la mira no sólo por los audios filtrados, sino porque cuando la policía fue a allanar sus domicilios, entre la noche del jueves 21 y el viernes 22, habrían intentado escaparse. Emmanuel fue encontrado por la policía en su auto con 200.000 dólares distribuidos en sobres y cerca de 7 millones de pesos. Mientras que Jonathan logró evadir la fuerza de seguridad ese día pero en su casa se halló una caja de seguridad vacía con bandas elásticas sueltas.

Los nuevos audios de Karina y Spagnuolo

Este viernes, además, se conocieron nuevos audios, uno de ellos de Karina Milei, en el que se la escucha decir “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada".

Quién es el misterioso hombre que hizo la primera denuncia contra Diego Spagnuolo: una asociación civil sin rastros y vínculos con el poder

También se sumó otro de Spagnolo, en el que afirma: “Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. 'Lule' también. Si lo ves, es negro y desagradable”.

En otro tramo, el extitular del ANDIS afirma que el Presidente se desentiende de los problemas. “Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, sostiene.

