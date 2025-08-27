Eliminación de mensajes, cambio de teléfonos y nuevas sospechas en la investigación por presuntas coimas en Discapacidad

La causa donde el juez federal Sebastián Casanello investiga a pedido del fiscal Franco Picardi la presunta existencia de coimas y retornos entre droguerías y personas del riñón del presidente Javier Milei marcha a toda prisa. A menos de 10 días de haber tomado estado público a partir de la filtración periodística de audios atribuidos al desplazado extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la Justicia perita los teléfonos celulares del exfuncionario y también sigue la pista de los movimientos de los hermanos Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios.

Según explicó Irina Hauser en "QR!", existen dos ejes centrales en materia investigativa: el contenido de los teléfonos de Spagnuolo y la reconstrucción de los movimientos previos a la filtración tanto del exfuncionario como de algunos de los empresarios supuestamente involucrados. “El iPhone 16 de de Spagnuolo pudo ser peritado y se extrajo información, mientras que el otro está dañado. Lo llamativo es que no aparecen conversaciones con Karina ni con Javier Milei, algo difícil de creer teniendo en cuenta que mantenía un vínculo estrecho y cotidiano con ambos”, señaló la periodista en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

La ausencia de mensajes alimenta la hipótesis de que habrían sido borrados después de que los audios comprometedores salieron a la luz. “Que no haya mensajes es tan sospechoso como si los hubiera”, agregó Hauser.

Otro dato llamativo que surge de la investigación es que Spagnuolo "cambió de teléfono" en agosto del año pasado, justo después de recibir una primera denuncia vinculada a contrataciones con la droguería Suizo Argentina, causa que oportunamente fue archivada y estaba centrada en posibles irregularidades en contrataciones, pero no en coimas. En dicha ocasión la droguería Suizo Argentina de los hermanos Kovalivker también estuvo involucrada.

Escándalo por audios de Spagnuolo: “La próxima fórmula es Milei-Milei, imaginate a Karina en el debate”

En paralelo, la Justicia intenta recuperar información de otros dispositivos electrónicos y avanzar sobre Emmanuel y Jonathan Kovalivker, quienes son investigados por sus movimientos en Nordelta previos a los allanamientos. Hauser se explayó sobre la posible complicidad del jefe de seguridad del country en el que Emmanuel Kovalivker fue detenido por la policía y a quien se le secuestraron 266.000 dólares distribuidos en varios sobres.

Hauser además conjeturó —en base a información de la causa— sobre la posible implicación de otra persona de la familia Menem: Fernando, apodado "Tato". Según la periodista, no habría que descartar que hubiese organizado reuniones con los dueños de la droguería Suizo Argentina en el mismo country donde reside.

El avance sobre los teléfonos, los vínculos con denuncias anteriores y los episodios en Nordelta configuran un escenario judicial cada vez más complejo para el entorno presidencial, en un contexto donde las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre y los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre mostrarán el posible impacto electoral que las sospechas de corrupción puedan tener sobre los candidatos de La Libertad Avanza.

BR / FPT