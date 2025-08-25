Spagnuolo, un hombre bomba que conmociona al Gobierno

Diego Spagnuolo pagó con su cargo los audios en los que denuncia presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucran a una de las principales droguerías del país y nada menos que a la hermana del Presidente, Karina Milei, y al Presidente mismo. Abogado y considerado hasta no hace mucho amigo de Javier Milei, dicen que acaso por esta misma razón se negó a renunciar y se expuso a ser despedido con un decreto humillante. Spagnuolo fue demorado el viernes por la policía de la Ciudad, que le secuestró dos teléfonos y documentación, por orden del juez federal Sebastián Casanello. No fue imputado aún por ningún delito, ni prestó declaración, pero la máquina de billetes hallada en su casa del country ha sido elocuente. Si confirmaran aquellos dichos ante el juez, o si sus celulares lo hicieran por él, se contempla la posibilidad de ofrecerle a Spagnuolo ingresar al régimen de imputado colaborador, un arrepentido. Todas especulaciones, pero Spagnuolo podría transformarse en una bomba a punto de estallar. ¿Debería tener ya una custodia?

Si esto es posible, la semana que empieza amenaza con hacer que las cosas empeoren para el Gobierno. Mientras se aguarda que el análisis del material incautado por la Justicia, el Congreso continuará con el trabajo de horadar la gestión libertaria que dispuso desde mediados de julio, cuando los gobernadores, todos, de todo signo y color, se comprometieron a ponerle un límite al avance de Milei contra las provincias.

Un plenario de las comisiones de Salud Pública y Discapacidad de la Cámara de Diputados convocó para el martes al interventor de la Andis, Alejandro Vilches, y al ministro de Salud Mario Lugones, de quien depende, para que den explicaciones sobre la situación en la Agencia de Discapacidad. Allí se abordará además la tragedia del fentanilo contaminado que ha dejado un centenar de muertes y las responsabilidades de control por parte de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Se espera que el miércoles asista al recinto de Diputados para dar su informe mensual el jefe de Gabinete Guillermo Francos, voz oficial que se pronunció sobre el escándalo de los audios, sin haber presentado hasta el momento una argumentación convincente. Es una muestra de la perplejidad en la que sigue sumido el Gobierno.

El jueves se reunirá la comisión investigadora de Diputados sobre $Libra, la criptomoneda promocionada en febrero pasado en X por el Presidente que dejó pérdidas por cientos de millones de dólares a decenas de miles de inversores. La oposición consiguió el control de la comisión y su principal objetivo es citar a la secretaria General de la Presidencia. En el largo plazo, la estafa con la criptomoneda podría resultar incluso más dañina que la de los audios, si se considera el perjuicio que podría provocar la acción del Presidente sobre el Estado nacional. No hay que descartar que un nuevo caso contra la República Argentina esté palpitando en los tribunales de EE.UU. El tiempo dirá.

Pocas veces antes se vio una actividad tan febril en el Congreso en el umbral de una elección nacional. Lo usual es lo contrario. No se trata de que el Poder Legislativo esté “secuestrado por el kirchnerismo”, como dijo días atrás el Presidente en el encuentro del Council of the Americas. El frenesí del Congreso refleja más bien la inclinación de Milei por el desacuerdo —un concepto más asociado a la izquierda que a las derechas, curiosamente— y el desinterés del Presidente por la búsqueda de consensos, vitales para un Gobierno que continuará siendo de minorías. Incluso en la mejor de las hipótesis electorales.

La apuesta de Milei a una gestión sustentada en el veto a leyes sancionadas por las mayorías y al blindaje de esa herramienta con el voto de tercio de la Cámara baja parece insostenible con estos niveles de confrontación y cuando el descarnado cierre de las alianzas para la elección de octubre dejó a varios maltrechos en el Congreso y acentuó la fragmentación entre los bloques. El último capítulo fue el abandono del bloque de otros tres diputados de La Libertad Avanza.

Diputados rechazó la semana pasada el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad —el área de incumbencia de Spagnuolo—, estuvo apenas a dos votos de hacer lo mismo con la que dispuso una recomposición en las jubilaciones y convirtió en ley la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional, el proyecto impulsado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

El Senado, por su parte, rechazó el jueves último cinco decretos para desregular el Estado. Y como se publicó este domingo, la oposición en el Senado se encamina a tratar en el recinto un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que recorta facultades del Poder Ejecutivo en la sanción de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y establece, entre otras disposiciones para su convalidación, que un DNU sólo se considerará ratificado después de la aprobación de las dos cámaras del Congreso (por lo que el peronismo dará un vuelco a la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2006, que daba por ratificado un DNU con la aprobación de solo una de las Cámaras).

Se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados para juzgar a un Presidente. ¿Estará en esa fracción cifrado el destino de Milei?

El Gobierno sigue sin dar explicación a los hechos que comprometen directamente a Karina Milei y a su brazo político Eduardo “Lule” Menem y afectan al Presidente en la supuesta trama de sobornos. En estos días se escucharon hipótesis sobre la filtración de la grabación de Spagnuolo. Se coincide en que data aproximadamente de un año atrás, que fue grabada en un lugar público (la mesa de un restaurante o de un bar) y que fue editada.

Una fuente parlamentaria que conocía los audios sobre la Andis asegura que habían sido ofrecidos a otros medios antes de que los difundiera el streaming Carnaval. “Son chorros e inútiles. Pusieron plata para frenar la publicación de los audios. Apareció un medio nuevo con alguien pesado atrás y se publicó”, dice la fuente. Y confirma las peores pesadillas del Gobierno: asegura que hay más testimonios, que involucran a otros ministerios y que Milei lo sabe.

El origen de los audios de Spagnuolo es un enigma, mientras la lista de enemigos de los Milei es inabarcable

Se atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, la propiedad, o parte de ella, del streaming Carnaval. Es abierto el enfrentamiento entre el Gobierno y la asociación que conduce Claudio “Chiqui” Tapia, en el que el proyecto de las Sociedades Anónimas Deportivas es solo un capítulo. Menos claro sigue siendo cuál fue el origen de los audios, quién los habría filtrado. La lista de enemigos a donde mirar que acumularon los hermanos Milei en apenas un año y medio de gestión es inabarcable. Y que se haya tratado de una patrulla perdida de los servicios como coletazo de la guerra interna entre Santiago Caputo y Karina Milei parece ya poco verosímil. Si el caso escala, como parece, no quedará bando que lo capitalice.

Hoy hablarán los mercados, ya entrados en tema. Por otras razones tanto o igual de preocupantes, allí también impera el desconcierto.

ML