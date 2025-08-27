El 86% considera que hay corrupción en el Gobierno nacional y que Karina Milei está implicada

La consultora Horus realizó un estudio sobre 9,8 mil comentarios realizados en posteos de Instagram y Facebook, a nivel nacional, entre el 19 y el 24 de agosto de 2025, para determinar qué dicen las redes sociales sobre el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente, y a los primos Martín y "Lule" Menem.

Los números que aporta Horus sobre la opinión en las redes sociales sobre el escándalo

Según este relevamiento, el 86% piensa que “existe corrupción en el Gobierno nacional y señalan que Karina Milei está implicada. La indignación por la corrupción se potencia porque los fondos desviados deberían haberse destinado a personas con discapacidad. Además, acusan a Javier Milei de encubrir el caso”. Horus remarcó el comentario de un usuario: "Los honestos... empiezan a caerse las caretas".

Por otra parte, según el estudio, el 11% de los comentarios “defiende al oficialismo y ve el caso como una ‘operación K amplificada por medios y periodistas ensobrados. Sostienen que las denuncias carecen de pruebas y que se busca debilitar a Milei en el marco electoral. Este sector ratifica su apoyo al presidente y afirma que ‘los K no vuelven más’”. La consultora señala que un usuario escribió: “Denuncias truchas para bajarle la imagen a Milei”.

Estudio de Horus sobre el escándalo por coimas

De qué se trata la acusación contra Karina Milei y los Menem por corrupción

La hermana del presidente está denunciada por, supuestamente, recibir coimas millonarias por un contrato de medicamentos que se firmó entre una importante farmacéutica y el Estado. Todo arrancó con una grabación que se viralizó donde, en teoría, se oye la voz de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), diciendo: “Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

En otra parte de la grabación se oye la frase que compromete seriamente a Karina Milei: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevás el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

El miércoles 20, el abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente, a la secretaria general Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem así como a Spagnuolo y Eduardo Kovalivker por haber “participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos”.

El letrado señaló que esa conducta constituiría los delitos de “cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública” y pidió que se investigue una presunta maniobra de “asociación ilícita”.

