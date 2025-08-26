La difusión de una nueva tanda de audios volvió a poner al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el centro de la escena. Allí, en las grabaciones, la voz atribuida a Diego Spagnuolo deja registro de un supuesto esquema de corrupción en la gestión y de críticas a varios funcionarios del gobierno libertario, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y sugiere la próxima fórmula presidencial de los hermanos Milei.

Apenas horas después de que el sobrino del expresidente Carlos Menem aclarara que “no puedo asegurar la autenticidad de los audios, pero el contenido es absolutamente falso. Pongo las manos en el fuego por Lule Menem y Karina Milei”, apareció un fragmento donde Spagnuolo se refiere al mismo: “No lo quiere nadie, pero nadie es nadie. Nadie absolutamente nadie. En el Senado lo ven como un pelotudo”.

Audios de Spagnuolo revelan conflictos internos y acusaciones contra funcionarios del gobierno de Milei

Los audios también incluyen críticas hacia la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de quien dijo que “le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria de manera regular y constante”. A un mes de las elecciones nacionales, en las que la Libertad Avanza (LLA) se mediría con el kirchnerismo, Spagnuolo opinó sobre una posible reelección de Milei: “La próxima fórmula es Milei-Milei”, y entre risas agregó: “Imagínatela en el debate a Karina”.

A través del canal de streaming Carnaval, en Radio 10 y en el diario Página/12 se difundieron los fragmentos, y hasta el momento Spagnuolo no confirmó la autenticidad de las grabaciones, mientras que ni la ANDIS ni la Casa Rosada brindaron explicaciones. Después de la difusión del escándalo, el Gobierno decidió despedir al abogado y designó a Alejandro Vilches como interventor de la agencia.

Fuentes cercanas a la familia Menem y a otros funcionarios involucrados sostienen que se trata de una “monumental operación” de la oposición y niegan la veracidad de los audios. La versión oficial apunta a una campaña de desprestigio, mientras la Justicia continúa con pericias técnicas y allanamientos para determinar la autoría, las condiciones de obtención de los registros y la eventual responsabilidad penal.

Lo que dicen los audios de Spagnuolo sobre Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello

Las horas anteriores revelaron que, en los audios de Diego Spagnuolo, la voz atribuida al extitular de la agencia cuestionó a ministros como el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusando a Eduardo “Lule” Menem de intentar imponer funcionarios en cargos clave. Aunque finalmente alguien importante habría sido colocado “para chorear”.

Acerca de la ministra Pettovello, de máxima confianza de Milei, los audios expresaron: “No, pero igual Sandra medio me hizo una jugada a mí… Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda… Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo".

De forma simultánea, Spagnuolo primero cuestionó a un colaborador enviado por Sturzenegger para “ayudarlo” en la ANDIS, que según él interviene sus decisiones sin un proceso formal: “Decime si venís a darme una mano, si me venís a controlar, si me venís a decir cómo tengo que hacer mi trabajo”. Luego, el exdirector criticó directamente al ministro: “Hace poquito yo saqué una resolución. Ni se la mostré a Sturzenegger ni nada. Una resolución que le quitaba vencimientos a algunos CUD (Certificados Únicos de Discapacidad)…"

Kicillof sobre las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad: “Esto requiere celeridad de la Justicia porque es de enorme gravedad”

"Y Sturzenegger lo publicó como si hubiese sido una resolución de ellos. ¿Pero entendés? Es todo un desmadre, se meten en tu organismo sin estar intervenido", concluyó el extitular de la cartera de discapacidad.

