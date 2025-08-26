Abrieron solo uno de los celulares de Spagnuolo y se mantiene el secreto de sumario

La investigación por presuntas coimas que se abrió tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, seguirá un tiempo más bajo secreto de sumario, confirmaron este martes a PERFIL fuentes de la Justicia con acceso al expediente. Mantener esta reserva, explicaron, es clave para ordenar allanamientos y otras medidas, tales como el bloqueo a las cajas de seguridad de los implicados que se hizo esta semana.

El secreto de sumario se puede prorrogar, aunque no por un tiempo ilimitado. Fuentes judiciales aseguraron que el máximo es de unos 30 días hábiles. A partir de ese momento, las querellas pueden tener acceso al expediente.

Este martes se confirmó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal, logró realizar la “extracción forense” del teléfono celular de Spagnuolo, separado de su cargo el jueves último, en un decreto que llevó las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei compartió la defensa de la Suizo Argentina por el escándalo de ANDIS

La “limitación” en la designación alcanzó también al Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS, Daniel María Garbellini, el único de los denunciados que hasta ahora entregó la clave de acceso a su teléfono celular, sobre el que también hará la pericia DATIP.

La Justicia identificó dos aparatos a nombre de Spagnuolo: un Iphone 16 Pro (el último modelo) y otro teléfono viejo. Este lunes Jonathan Kovalivker, accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales de Comodoro Py 2002 y entregó su teléfono pero sin la contraseña. Lo hizo junto a su abogado Martín Magram, quien también representa a su hermano Emmanuel y a su papá Eduardo. Todos tienen participación en la droguería Suizo Argentina.

La investigación busca determinar si existieron los pagos indebidos a los que se refiere Spagnuolo en los audios, que vinculen a ANDIS con la droguería.



El comunicado

La droguería Suizo Argentina, apuntada por Spagnuolo en los audios difundidos la semana pasada por Data Clave, difundió este martes un comunicado -que compartió el Presidente Milei en su cuenta de Instagram- que asegura que “en todo momento, y en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de contralor, así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación, en el pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Señala que la droguería “continúa diariamente con la comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería, e insumos hospitalarios”.



La denuncia



Este miércoles, el abogado Gregorio Dalbón denunció al Presidente, a la secretaria general Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem así como a Spagnuolo y Eduardo Kovalivker por haber “participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos”. El letrado señaló que esa conducta constituiría los delitos de “cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública” y pidió que se investigue una presunta maniobra de “asociación ilícita”.



La investigación recayó en el juzgado federal 11 a cargo de Sebastián Casanello (como subrogante) que tiene delegada la investigación en el fiscal Franco Picardi.