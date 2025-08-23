Daniel Garbellini, el otro señalado en los audios de las coimas

Daniel Garbellini es abogado administrativo. Al menos así se presenta él mismo en su perfil laboral. Fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, más conocida como Andis, hasta el jueves por la mañana cuando se publicó en el Boletín Oficial su desvinculación del organismo.

Quienes trataban con él a diario en las oficinas en la calle Rivadavia 879 en el centro porteño, dicen que está “devastado anímicamente” y que quedó “muy mal” tras el escándalo y filtración de los audios. Una curiosidad: el edificio de Incluir Salud es el único no allanado.

Concretamente se le “limitaron funciones”. Es la forma técnica de decir que no se le renovará su rol en el cargo, al mismo tiempo que se intervino el organismo. En la práctica, Garbellini se encargaba de Incluir Salud, que es la obra social para personas con discapacidad. Los entendidos dicen que la verdadera caja de Andis, no está en las pensiones, sino en Incluir Salud a través de la cual se hacen las compras de medicamentos.

En los audios que se filtran del ahora extitular del organismo, Diego Spagnuolo, Garbellini está señalado como el delegado que le colocó Eduardo “Lule” Menem en el organigrama para ejercer las contrataciones y operativizar la supuesta corrupción, que Spagnuolo le explicó al presidente Javier Milei, y que éste desoyó.

Hay un dato pequeño, pero curioso sobre Garbellini: su perfil de Linkedin está caído. “Esta página no existe”, dice la leyenda de la plataforma mundialmente conocida para buscar empleo. ¿Le habrá dado de baja a su perfil tras el escándalo?

Garbellini es una pieza clave en un entramado histórico de sobreprecios. Sería el delegado de Karina Milei y “Lule” Menem para beneficiar (con sobreprecios y retornos del 8%) a la droguería Suizo Argentino, propiedad de la familia Kovalivker, cuyo titular es Jontahan Kovalivker.

El ahora extitular de Incluir Salud desempeñó roles en distintas empresas vinculadas con el área de salud. A su vez, tuvo su paso en la Obra Social del Personal de Seguridad Privada y a partir de la allí pudo desarrollar un vínculo con la droguería Suizo Argentina. ¿Habrá la familia Kovalivker sugerido el nombre de Garbellini para ese rol?

Garbellini también tuvo su paso por la administración de la Ciudad de Buenos Aires, antes del arribo de Mauricio Macri a las entonces oficinas de Bolívar 1. Fue Director General Técnico, Administrativo y Legal, del exMinisterio de Desarrollo Social de la Ciudad y su desvinculación se hace efectiva a partir del 28 de diciembre del 2007, justo cuando Macri llega al poder porteño. Resabios de la gestión de Jorge Telerman.

Hay que agregar que el abogado administrativo fue designado en Incluir Salud a mediados del año pasado. La publicación en el Boletín Oficial fue en julio, pero la entrada en vigencia de su rol fue el 3 de junio de 2024.

Las malas lenguas señalan que Garbellini reemplazó a Juan Pablo Perazzo, el anterior titular de la obra social de discapacidad heredado de la gestión de Alberto Fernández. Esas mismas fuentes señalan que Spagnuolo no movió ni un ápice el esquema recibido en diciembre del 2023, y no comenzó a patalear y a divulgar lo que pasaba en Andis sino hasta que Karina y “Lule” le habrían intervenido la caja más importante de la Agencia que manejaba hasta hace escasos días.