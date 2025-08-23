Lluvia de memes (y hasta jingle) contra Karina Milei por las supuestas coimas de los audios de Spagnuolo

La irrupción en la escena pública de las presuntas coimas del negocio de medicamentos para discapacitados de la ANDIS (Administración Nacional de Discapacidad) puso los nombres de Karina Milei y de primos Martín y 'Lule' Menem en el banquillo, vinculados por el abogado Diego Spagnuolo con el cobro de jugosas coimas en dólares.

Y en el caso puntual de la la hermana del Presidente, este nuevo caso de corrupción que la salpica generó que en redes sociales #karinacoimera se convirtiera en primera tendencia nacional en X, generó una gran cantidad de memes en las redes sociales y, cerca de la medianoche de este viernes 22 de agosto, "KarinaCoimera", "Spagnuolo" y "Menem" eran las tres primeras tendencias nacionales en X.

La mayoría de los mensajes irónicos mostraban a la hermana del Mandatario con dólares, y hasta

El tuit que generó catarata de memes contra Karina Milei

Las tendencias nacionales en X este viernes cerca de la medianoche.

En el caso de @mariapaulagodoyok y @jmangera, subieron el video de un original 'jingle' cuyo demoledor estribillo era 'Karina es alta coimera":

La denuncia contra Karina Milei y los Menem

Todo comenzó con una grabación que se viralizó donde, la voz que se oye, sería la de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En un fragmento, el funcionario dice: “Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera… Él (por Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo”.

En otra parte de la grabación, puede oírse: “Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos. A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente… a la primera que se van a llevar presa es a Karina”.

Karina Milei y Martín Menem en un acto de La Libertad Avanza

Este hecho fue denunciado judicialmente por el abogado Alejandro Díaz Pascual, quien se refirió a “los hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales”, acusando a la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker y vinculada con los primos Martín y “Lule” Menem.

La denuncia se basa en una revelación del periodista Tomás Méndez, quien contó que Spagnuolo “recibió presiones de Eduardo ‘Lule’ Menem, primo de Martín Menem, para avanzar con la contratación (de Suizo Argentina), y posteriormente fue citado por Martín Menem a la Cámara de Diputados”.

