Jorge Fontevecchia: "Las denuncias de corrupción siempre terminan en Karina Milei"

En medio de la crisis que atraviesa el Gobierno por el presunto pago de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Jorge Fontevecchia, periodista y cofundador de Editorial PERFIL, analizó el impacto político y judicial que sufre el oficialismo. Lo hizo en diálogo con Pablo Caruso en el programa "QR!", donde dejó definiciones sobre Diego Spagnuolo, las internas en La Libertad Avanza y el futuro de Javier Milei al frente del Ejecutivo.

Para Fontevecchia, el ahora extitular de ANDIS enfrenta un cuadro crítico: “Claramente es quien está en peor circunstancia. Aunque no haya sido quien pagó, mínimamente debería haber denunciado. Y si se declara arrepentido se abre un camino judicial inevitable”, consideró. El periodista comparó la situación con el Lava Jato en Brasil: “En ese caso, los primeros en quebrarse fueron los empresarios que pagaron las coimas, no los funcionarios. Siempre es el empresario quien tiene más miedo a perder su calidad de vida. Esa puede ser la llave también en este escándalo”, comparó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

El periodista advirtió que el Gobierno experimenta un desgaste acelerado: “Existe una 'fatiga de materiales' en el relato. Si Spagnuolo hubiese dicho lo mismo hace un año no habría tenido el mismo impacto. Ahora se acumulan $LIBRA y las denuncias por venta de candidaturas, y todo termina en Karina Milei. Es dicha acumulación lo que hace verosímil la denuncia”, explicó. Luego agregó que “no hay otro caso en la historia donde 24 gobernadores juntos, de todos los partidos y regiones, hayan firmado un petitorio contra el Ejecutivo. Eso muestra el nivel de aislamiento que enfrenta Milei”.

Los audios de Diego Spagnuolo, el titular de la ANDIS que habría reconocido que el Gobierno pide coimas a los laboratorios

Fontevecchia también remarcó la pérdida de poder que el Gobierno sufre en el Congreso de la Nación: “En 19 meses de gestión, uno de cada seis diputados que ganó Milei ya se fue. Se pelea con los gobernadores, con los medios y con los periodistas. Su relato más agresivo acelera el desgaste", observó. Sobre el futuro, fue tajante: “Un gobierno que únicamente se dedica a echar aliados no puede tener proyecto político. El método debería ser convencer a la oposición, construir masa crítica. Carlos Menem pudo hacer sus reformas porque convenció a parte de la sociedad. Milei, en cambio, no busca aliados, los dinamita”, razonó.

Al analizar si el caso Spagnuolo impactará en la ciudadanía, Fontevecchia trazó un paralelismo con otros gobiernos: “La corrupción no golpea mientras la economía dé respuestas. La gente tolera si hay crecimiento o expectativa de mejoras. El problema aparece cuando esa esperanza se agota. Es allí donde la sociedad pasa todas las facturas juntas”, puntualizó.

Los audios de Spagnuolo: la Justicia allanó la ANDIS y encontró 200 mil dólares en el auto de un empresario señalado

Hacia el final, el periodista sostuvo que el oficialismo apuesta todo a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre: “El Gobierno transmite la idea de que si gana por diez puntos podrá avanzar con las reformas que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero incluso en ese escenario no hay proyecto político sustentable si no convencés a tus adversarios”, planteó. Después concluyó con una advertencia: “El único triunfo político posible es convencer al otro, no destruirlo. Si Milei no logra acuerdos, su victoria será pírrica".

